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Antalya ve Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

09.07.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya ve Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya'ya gelen yerli turistler, Konyaaltı ve Lara plajlarında sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 27, nem oranının ise yüzde 69 derece olarak ölçüldüğü kentte serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.

Plaj şemsiyelerinin altında güneşten korunan turistler, denizde serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler ise sahillerde yürümeyi, bisiklete binmeyi ve gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Ayrıca park ve mesire yerlerinde de yoğunluk görüldü.

- Muğla

Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü Muğla ve ilçelerinde sahillerde yoğunluk dikkati çekti.

Fethiye ilçesinde tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarında denize girdi, güneşlendi. Macera tutkunları ise Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin 1700 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle atlayarak, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını havadan izleme fırsatı buldu.

Bodrum ilçesine gelenler, plajlarda denize girerek serinledi. Bazı turistler günlük gezi tekneleriyle mavi tura çıktı.

Tatil için Bodrum'u tercih edenler Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. İlçede sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar ise boş kaldı.

Marmaris'te İçmeler, Uzunyalı sahilleri ile Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelenler güneşlendi, denize girdi.

Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle yakın illerden gelen turistlerle doldu.

Halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkaran tatilciler, serinlemek için sık sık denize girmeyi tercih etti. Kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı.

Tatili geçirmek için Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'ni seçenler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını izleme imkanı buldu. Tekneyle kanal gezisinin ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler, buradaki şezlonglarda güneşlendi ve denize girdi.

Antalya ve Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Antalya ve Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı antalya Muğla sahil yoğunluk

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İmsak
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Sabah
05:39
Öğle
13:07
İkindi
16:58
Akşam
20:26
Yatsı
22:02
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