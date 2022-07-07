07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği tarafından Konyaaltı ilçesi Boğaçayı mevkisindeki arazide, "Antalyaspor için bir meşale de sen yak!" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, şarkılar, marşlar söylendi, sloganlar atıldı.

Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği

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