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Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği

07.07.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği

Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği düzenlendi.

07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği tarafından Konyaaltı ilçesi Boğaçayı mevkisindeki arazide, "Antalyaspor için bir meşale de sen yak!" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, şarkılar, marşlar söylendi, sloganlar atıldı.

Programın sonunda Boğaçayı Köprüsü etrafında toplanan taraftarlar, meşaleler yakıp, hava fişek gösterileriyle kutlama yaptı.

Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği

Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği

Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği

Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği

Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği

Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği

Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği

Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği

Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği

Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği

Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği

Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor futbol

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