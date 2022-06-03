Antalyalı kadın cankurtaranlar sitem etti! "’Dur ben bir boğulayım’ diyenler oluyor"

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili’nde görev yapan cankurtaran ekipleri hazırlıklarını ve eğitimlerini tamamlayarak göreve başladı. ALGE tarafından işletilen Sahil Antalya Yaşam ve Alışveriş Merkezi’nde varyant bölgesinden, Boğaçayı bölgesine kadar olan 6,5 kilometrelik alana görev yapan cankurtaran ekipleri, her 200 metrede bir kurulan 34 kulede hizmet veriyor.

NUMARA YAPANLARDAN ŞİKAYET ETTİLER

İkisi kadın, 45 cankurtaran, vatandaşların kıyıda ve denizde can güvenliğini sağlamak için gözlerini bir an olsun denizden ayırmıyor. Sabah 09.00’da mesaiye başlayıp, akşam 19.00’a kadar çalışan cankurtaran ekipleri, kulelerde gözetlemenin yanı sıra alan kontrolü ve denize çekilen sınır aşımında uyarılarda bulunuyor.

Herhangi bir olumsuzluğa karşın hazırda bulunan ekipler, muhtemel bir boğulma vakasıyla karşılaştıklarında 3 dakika içerisinde kişiyi sudan çıkarmak için ter döküyor.

Özellikle kadın cankurtaranların en büyük sıkıntısı ise boğulma numarası yapan yerli ve yabancı tatilciler. Sahilde görev yapan iki kadın personel Damla Özge Şen (23), çocukluğundan bu yana yüzdüğünü ve 5 yıldır mesleğini severek yaptığını anlattı.

Boğulma yalanına sıklıkla rastladığını belirten Şen, “Kadın cankurtaran olarak çok fazla yalandan boğulma vakaları oluyor. Mesela kulede oturuyorum. Yanımdan geçerken, ‘dur ben bir boğulayım’ diyen oluyor. İplere kadar gidip boğulma numarası yapıyor. İlk başlarda algılayamıyorduk. Kurtarmak için sürekli gidiyordum. 5 yılın ardından kimin yalandan kimin gerçekten boğulduğunu idrak etmeye başladık. Gerçekten boğulan bir insan bağıramıyor, sesi çıkmıyor” dedi.