Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Antalyalı kadın cankurtaranlar sitem etti! "’Dur ben bir boğulayım’ diyenler oluyor"

Antalyalı kadın cankurtaranlar sitem etti! "’Dur ben bir boğulayım’ diyenler oluyor"

03.06.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin turizm merkezi olarak kabul edilen Antalya’nın en ünlü plajlarından biri olan Konyaaltı Sahili hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber yerli e yabancı turistlerle dolmaya başladı. 34 kulede görev yapan cankurtaranların da, sezonun açılmasıyla birlikte zorlu mesaileri başladı. Toplamda 45 personelden oluşan ekipteki iki kadın cankurtaranın sitemi ise herkesi şaşırtmaya yetti.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili’nde görev yapan cankurtaran ekipleri hazırlıklarını ve eğitimlerini tamamlayarak göreve başladı. ALGE tarafından işletilen Sahil Antalya Yaşam ve Alışveriş Merkezi’nde varyant bölgesinden, Boğaçayı bölgesine kadar olan 6,5 kilometrelik alana görev yapan cankurtaran ekipleri, her 200 metrede bir kurulan 34 kulede hizmet veriyor.

NUMARA YAPANLARDAN ŞİKAYET ETTİLER

İkisi kadın, 45 cankurtaran, vatandaşların kıyıda ve denizde can güvenliğini sağlamak için gözlerini bir an olsun denizden ayırmıyor. Sabah 09.00’da mesaiye başlayıp, akşam 19.00’a kadar çalışan cankurtaran ekipleri, kulelerde gözetlemenin yanı sıra alan kontrolü ve denize çekilen sınır aşımında uyarılarda bulunuyor.
Herhangi bir olumsuzluğa karşın hazırda bulunan ekipler, muhtemel bir boğulma vakasıyla karşılaştıklarında 3 dakika içerisinde kişiyi sudan çıkarmak için ter döküyor.
Özellikle kadın cankurtaranların en büyük sıkıntısı ise boğulma numarası yapan yerli ve yabancı tatilciler. Sahilde görev yapan iki kadın personel Damla Özge Şen (23), çocukluğundan bu yana yüzdüğünü ve 5 yıldır mesleğini severek yaptığını anlattı.
Boğulma yalanına sıklıkla rastladığını belirten Şen, “Kadın cankurtaran olarak çok fazla yalandan boğulma vakaları oluyor. Mesela kulede oturuyorum. Yanımdan geçerken, ‘dur ben bir boğulayım’ diyen oluyor. İplere kadar gidip boğulma numarası yapıyor. İlk başlarda algılayamıyorduk. Kurtarmak için sürekli gidiyordum. 5 yılın ardından kimin yalandan kimin gerçekten boğulduğunu idrak etmeye başladık. Gerçekten boğulan bir insan bağıramıyor, sesi çıkmıyor” dedi.
Tatilcilere bazı uyarılarda da bulunan Şen, “Yüzme bilmiyorsanız çok fazla açılmayın ama en çok yüzme bilenlerde daha çok vaka oluyor. Çünkü, kramp giriyor ve elleriyle su içinde müdahale etmeye çalışıyorlar. Bilinçli olanlar ise sadece ellerini kullanıp kıyıya kadar geliyor ve müdahalesini burada yapıyor. Çok iyi yüzücüyüm deyip açılıyorlar, kramp girince ise gelemiyorlar. Yüzmeyi bilmeyen insan zaten açılmıyor. Onlar sadece dalgalı havalarda ayakları yere değemeyince problem yaşıyor” diye konuştu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Referanduma hayır oyu kullanlara cinsel ilişki teklif etti

Referanduma hayır oyu kullanlara cinsel ilişki teklif etti

Tamamen soyundu! Çıplak pozuyla kutlama yaptı

Tamamen soyundu! Çıplak pozuyla kutlama yaptı

Olay oldu! “Arkadaşlarımızla eş değiştirme partisinde...”

Olay oldu! “Arkadaşlarımızla eş değiştirme partisinde...”

Herkesten ilişkisini gizledi! “Cinsel hayatımız inanılmaz”

Herkesten ilişkisini gizledi! “Cinsel hayatımız inanılmaz”

İlginizi Çekebilir

Erkek kılığına girdi! “Bizimle flört eden kadınlar oldu”

Erkek kılığına girdi! “Bizimle flört eden kadınlar oldu”

Herkesten ilişkisini gizledi! “Cinsel hayatımız inanılmaz”

Herkesten ilişkisini gizledi! “Cinsel hayatımız inanılmaz”

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Yüzde yüz çalışıyor! Pas lekesini çıkarmak için sirke yetmez bir de...

Yüzde yüz çalışıyor! Pas lekesini çıkarmak için sirke yetmez bir de...

Herkes mutlaka yaşamıştır! Kaşıntının nedeni çok başka olabilir

Herkes mutlaka yaşamıştır! Kaşıntının nedeni çok başka olabilir

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.