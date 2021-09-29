Antik çağdan günümüze! Dünyanın oyuncak bebekleri İstanbul’da sergileniyor

Sergide, 18'inci yüzyılın ahşap bebeklerinden Anadolu'nun bez bebeklerine kadar hem el yapımı hem sanayi ürünü olan çok sayıda oyuncak bebek, özel bir seçkiyle meraklılarına sunuluyor.

DÜNYANIN HER YERİNDEN OYUNCAK BEBEKLER BULUŞTU

Serginin açılışında konuşan Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu, müzenin kurulduğu günden bu yana ziyaretçilerinin hayal gücü ve araştırma duygularını harekete geçirecek anlar yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Sofuoğlu, Kovid-19 salgını döneminde müzelerin farklı deneyimler kazandığına ve genç ziyaretçilerin daha çok ilgisini çektiğine vurgu yaptı. Sofuoğlu "Dijitalleşmeyle birlikte müzeler genç ziyaretçiler için de çok daha cazip hale geldi. Yeni bir kitle de kazanmış olduk. Pandemi iklimini yavaş yavaş arkamızda bıraktığımız bu günlerde 'Dünya Bebekleri Sergisi'yle ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor. Umarım tüm ziyaretçilerimizin keyifle gezecekleri muhteşem bir sergi olacak." ifadelerini kullandı.

Bebeklerin yalnızca birer oyuncak değil aynı zamanda sosyolojik unsur ve sanat yapıtı da olduğuna dikkati çeken Sofuoğlu, oyuncak bebeklerin geçmişten bugüne uzanan gelişiminin güzel örneklerinden oluşan serginin herkes tarafından merak ve beğeniyle gezilebileceğini söyledi.

SERGİDE YAKLAŞIK 2 BİN 200 BEBEK YER ALIYOR Sergi küratörü Serra Kanyak da sergide hem el yapımı hem fabrika üretimi, sanayi ürünü yaklaşık 2 bin 200 bebeğin bulunduğunu belirterek, "Bunun yanı sıra bebekler için kullanılan pek çok minyatür aksesuar ve objeleri görme fırsatınız olacak" dedi.