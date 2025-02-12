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Ara transfer döneminde Süper Lig kulüpleri kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Liderlik koltuğunda ses getiren Galatasaray var...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.02.2025 11:59
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Trendyol Süper Lig takımları, 2. transfer ve tescil döneminde 58 futbolcuyu kadrosuna kattı. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı transferler ses getirirken, Süper Lig kulüpleri yine kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

Ligde 13 Ocak'ta başlayan ve 30 gün süren sezonun ikinci transfer ve tescil döneminde 14 kulüp, 58 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Transfer döneminin şampiyonu Galatasaray ve Konyaspor oldu.

Kulüpler, yurt içinden 25, yurt dışından 33 olmak üzere toplamda 58 futbolcuyu kadrolarına katarken, tahtası kapalı Adana Demirspor, Bellona Kayserispor, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor transfer yapamadı.

EN FAZLA TRANSFERİ GALATASARAY İLE KONYASPOR YAPTI

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Süper Lig takımları arasında ara transfer dönemini en hareketli geçiren ekipler Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor oldu.

Her iki ekip de kadrolarını 7'şer oyuncuyla takviye ederken, bu takımları 5'er transfer yapan Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Gaziantep FK takip etti.

Mynet Anket Süper Lig'de ara transfer döneminin en başarılı takımı kim?
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Galatasaray
Fenerbahçe
Beşiktaş
Trabzonspor
Bu anket 11 saat 10 dakika sonra sonlanacaktır.
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Canlı Skor

GALATASARAY

GALATASARAY

Carlos Cuesta (Genk), Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Mario Lemina (Wolverhampton), Alvaro Morata (Milan-Kiralık), Przemyslaw Frankowski (Lens-Kiralık), Eren Elmalı (Trabzonspor), Arda Ünyay (MKE Ankaragücü)

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE

Diego Carlos (Aston Villa), Anderson Talisca (Al-Nassr), Milan Skriniar (Paris Saint-Germain-Kiralık), Ognjen Mimovic (Kızılyıldız)

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ

Keny Arroyo (Independiente), Elan Ricardo (CD La Equidad)

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR

Danilo Sikan (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Zubkov (Shakhtar Donetsk), Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK), Tim Jabol-Folcarelli (Ajaccio)

DİĞER TAKIMLAR

DİĞER TAKIMLAR

TÜMOSAN Konyaspor (7): Mehmet Kaya (TS Dortmund), Bahadır Güngördü (MKE Ankaragücü), Martin Björlo (Fredrikstad), Abdurrahman Üresin (Serik Belediyespor), Mehmet Güneş (Yeni Malatyaspor), Ahmet Daş (Karacabey Belediyespor), Kaan Akyazı (Fenerbahçe U19)

Corendon Alanyaspor (5): Tonny Vilhena (Panathinaikos-Kiralık), Andraz Sporar (Panathinaikos), Enes Keskin (Siltaş Yapı Pendikspor), Umut Mert Toy (Siltaş Yapı Pendikspor), Batuhan Yavuz (Duisburg)

RAMS Başakşehir (5): Christopher Operi (Le Havre), Festy Ebosele (Udinese), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Ivan Brnic (Olympiakos), Umut Güneş (Trabzonspor)

Gaziantep FK (5): Emmanuel Boateng (Al-Orobah), İzzet Erdal (Hoffenheim II), Muhammed Gümüşkaya (Westerlo-Kiralık), Anel Husic (Young Boys-Kiralık), Semih Güler (Adana Demirspor)

ikas Eyüpspor (4): Hamza Akman (Sonderjyske), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Umut Bozok (Trabzonspor), Yalçın Kayan (Göztepe)

Kasımpaşa (4): Sinan Bolat (Westerlo-Kiralık), Kamil Piatkowski (Salzburg-Kiralık), Cen Keleş (Beşiktaş-Kiralık), Atakan Müjde (Yeni Malatyaspor)

Çaykur Rizespor (4): Efe Doğan (Bucaspor 1928), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Abdülkadir Ömür (Hull City-Kiralık), Berkay Özcan (RAMS Başakşehir)

Net Global Sivasspor (3): Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü), Veljko Simic (Omonia), Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü-Kiralık)

Göztepe (2): Emersonn (Athletico Paranaense), Furkan Bayır (Corendon Alanyaspor)

Sipay Bodrum FK (2): Enis Bardhi (Trabzonspor), Jonathan Okita (Zürich)

Not: Kulüplerin sezon başında başka takımlara kiralayıp kış transfer döneminde kadrosuna geri dönen oyuncular ve altyapıdan yükseltip profesyonel sözleşme imzaladığı futbolcular değerlendirmeye dahil edilmemiştir.

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