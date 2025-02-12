Ara transfer döneminde Süper Lig kulüpleri kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Liderlik koltuğunda ses getiren Galatasaray var...

Ligde 13 Ocak'ta başlayan ve 30 gün süren sezonun ikinci transfer ve tescil döneminde 14 kulüp, 58 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Transfer döneminin şampiyonu Galatasaray ve Konyaspor oldu.

Kulüpler, yurt içinden 25, yurt dışından 33 olmak üzere toplamda 58 futbolcuyu kadrolarına katarken, tahtası kapalı Adana Demirspor, Bellona Kayserispor, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor transfer yapamadı.

EN FAZLA TRANSFERİ GALATASARAY İLE KONYASPOR YAPTI

Süper Lig takımları arasında ara transfer dönemini en hareketli geçiren ekipler Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor oldu.

Her iki ekip de kadrolarını 7'şer oyuncuyla takviye ederken, bu takımları 5'er transfer yapan Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Gaziantep FK takip etti.