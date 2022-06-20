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Arabella Chi ışıltılı bikinisini çekiştirip durdu!

20.06.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island yıldızı Arabella Chi, İspanya'nın Formentera adasında tatil yaparken görüntülendi. Kendisine küçük gelen ışıltılı bikinisini sürekli düzelten Chi'nin o anları paparazzilere yakalandı.

31 yaşındaki Love Island yıldızı Formentera adasında deniz kenarında olmanın keyfini sonuna kadar çıkarıyor.

ARABELLA CHI

Programın beşinci sezonunda üne kavuşan Arabella, kumların üzerinde yatarken inanılmaz figürünü sergiledi.
Sıcakladığında serinlemek için denize yönelen ve suya giren Arabella, minik ışıltılı bikinisini çekiştirmeden duramadı.
Arabella muhteşem bronzluğunu ve vücudunu sergiledi.
Sosyal medyada da hatrı sayılır bir kitlesi olan Arabella Chi'nin Instagram hesabında 670 bin takipçisi bulunuyor.
Bir ara denizde bikinisin ipi açılan ünlü Tv yıldızı, apar topar üzerini düzeltti.
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