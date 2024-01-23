Arjantin First Lady'si Fatima Florez'in cinsellik itirafı dünya basınını salladı! Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei'yi böyle övdü... "Patlayıcıyız"

Milei'nin Arjantin'deki ekonomik kriz nedeniyle uzun zamandır yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Lopez, "Bir haftadır birbirimizi görmedik. O kendini adamış, tam zamanlı bir başkan, çalışmak ve yapması gereken her şeyi yerine getirmek için çok az uyuyor ki bu çok büyük bir zorluk. Acil bir durum var. Bu yüzden birlikte geçirdiğimiz anları süper kaliteli hale getirmeye çalışıyoruz. O bir politikacı gibi değil. Halkın bu kadar sevdiği bir siyasetçiyi daha önce görmedim" açıklamasını yaptı.