Arjantin First Lady'si Fatima Florez'in cinsellik itirafı dünya basınını salladı! Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei'yi böyle övdü... "Patlayıcıyız"

2022 yılının Aralık ayında Arjantin'deki bir talk şova konuk olduklarında tanışan ikili ilişkilerini sıklıkla da kamuoyuyla paylaşmayı tercih ediyordu. Komedyen olan Arjantin First Lady'si Fatima Florez sevgilisinin zaferini de birlikte kutladıklarını söyledi. Dünya basınının gözünü çevirdiği bir isim haline gelen Lopez, İngiliz Sunday Times gazetesine konuşarak adından söz ettirecek açıklamalara imza attı. Lopez, ülkedeki mali krizin gölgesinde Milei'nin çok çalıştığını, seçim sonuçlarının ardından Donald Trump'ın tebrik etmesini ve Milei ile aralarındaki aşka dair samimi itiraflarda bulundu.
Cinsel hayatlarına dair itiraflarda bulunan Lopez, "Ben Javier'e gerçekten bağlandım. Birbirimizden uzakta olsak bile çok yakınız. Ve yakın olduğumuzda, yakın olduğumuzda, patlayıcıyız, patlayıcıyız, ne demek istediğimi anlıyor musunuz?" dedi.
Arjantin Cumhurbaşkanı Milei'nin cinsel hayatını övmekten çekinmeyen Lopez, "Ona sırılsıklam aşığım. O bir rock yıldızı. Hiçbir şikayetim yok. Çok tatmin oluyorum." ifadelerini kullandı.
Milei'nin zaferinin Donald Trump ABD'nin eski başkanı Donald Trump ve Brezilya'nın eski lideri Jair Bolsonaro'ya benzetilmesine dair açıklamalarda bulunan Lopez, "İnsanlar istediklerini düşünebilirler. Gerçek şu ki birlikte mutluyuz. İlişkimize iş katmıyoruz ve birlikte zaman geçirdiğimizde işten daha uzak kalarak keyif almaya çalışıyoruz. Birlikte zamanımızı bağ kurarak ve duygusal konular hakkında konuşarak geçiriyoruz" dedi.
Eski ABD Başkanı ve mevcut aday Donald Trump'ın Milei'nin 19 Kasım'daki zaferinden sonra kendisini arayarak tebrik ettiğini ifade eden Lopez, "ilei'nin seçim zaferinden sonra Trump aradı ve Javier'in zaferinden dolayı gerçekten çok duygusaldı. Javier'i bu müthiş zaferi için tebrik etmek istedi" diye konuştu.
Milei'nin Arjantin'deki ekonomik kriz nedeniyle uzun zamandır yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Lopez, "Bir haftadır birbirimizi görmedik. O kendini adamış, tam zamanlı bir başkan, çalışmak ve yapması gereken her şeyi yerine getirmek için çok az uyuyor ki bu çok büyük bir zorluk. Acil bir durum var. Bu yüzden birlikte geçirdiğimiz anları süper kaliteli hale getirmeye çalışıyoruz. O bir politikacı gibi değil. Halkın bu kadar sevdiği bir siyasetçiyi daha önce görmedim" açıklamasını yaptı.