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Arka Sokaklar’ın Volkan Komiseri Boğaç Aksoy’un annesi gündem oldu! "Ablanız gibi duruyor"

04.09.2021 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Volkan Komiser karakteriyle hafızalara kazınan Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Genç oyuncu, Instagram hesabından annesiyle birlikte olduğu bir fotoğrafını paylaştı.

Arka Sokaklar dizisinde Volkan Komiser karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Yakışıklı oyuncu annesiyle fotoğrafını paylaşarak sevincini takipçileriyle paylaştı. Boğaç Aksoy, geçtiğimiz günlerde kanseri yendiğini açıklamıştı. Sağlık durumu merak edilen oyuncu, annesiyle olan bir fotoğrafını paylaştı.

SEN OLMASAN BAŞARAMAZDIM

Annesiyle fotoğrafını paylaşan oyuncu "Beni iyileştirdin varlığım sen olmasan başaramazdım ve şimdi gidiyorsun. Ama kalbim senin yanında kaldı. Çok alıştım ben sana canım annem" notunu düştü.

boğaç

Boğaç Aksoy'un paylaşımına beğeni yağarken ünlü oyuncunun annesi de gündem oldu.

Kızıl saçlarıyla ve genç görüntüsüyle dikkat çeken anne Güliz İncekara herkesin beğenisini kazandı.

İncekara ve oğlunun benzerliği gözlerden kaçmazken ünlü oyuncuya "Anneniz ablanız gibi duruyor" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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