Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten parlak bikinili dans şov!

Arka Sokaklar dizisinde 15 yıl rol aldıktan sonra veda eden Yüsra Geyik, soluğu tatilde aldı. Dans ederken pozlarını paylaşan Yüsra Geyik’e hayranları “aman Hüsnü Komiser görmesin” yorumları yaptı.

Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran oyuncu, sosyal medya hesabında tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yüsra Geyik, bikinili pozlarının yankıları dinmeden Yüsra yine yaptı yapacağını. Yüsra Geyik'de kendisi gibi oyuncu olan Esra Ruşan'ın çektiği fotoğrafları paylaştı.