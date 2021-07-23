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  4. Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten parlak bikinili dans şov!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten parlak bikinili dans şov!

23.07.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, sezon finalinde uzun süredir rol aldığı dizinin kadrosundan ayrılmıştı. Geyik, diziden ayrılır ayrılmaz ise soluğu tatilde aldı. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran oyuncu, sosyal medya hesabında tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Arka Sokaklar dizisinde 15 yıl rol aldıktan sonra veda eden Yüsra Geyik, soluğu tatilde aldı. Dans ederken pozlarını paylaşan Yüsra Geyik’e hayranları “aman Hüsnü Komiser görmesin” yorumları yaptı.

"DENEDİK, YANILDIK, BİTTİ"

Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran oyuncu, sosyal medya hesabında tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.
Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yüsra Geyik, bikinili pozlarının yankıları dinmeden Yüsra yine yaptı yapacağını. Yüsra Geyik'de kendisi gibi oyuncu olan Esra Ruşan'ın çektiği fotoğrafları paylaştı.
'Denedik/Yanıldık/Bitti' notuyla paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı. Geyik'in fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
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