Arkadaşıyla gittiği kafede bir grup erkek tarafından taciz edildiğini söyledi! İddiaları sosyal medyayı salladı... 'Hâlâ ellerim titriyor"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 200 bini aşkın izlenmeye ulaşan bir kullanıcı, arkadaşıyla birlikte gittiği bir kafede tacize uğradığını iddia ederek o anları anlattı. 'Türkiye'de yaşadığıma lanet ettiğim bir olayı anlatmak istiyorum' diyerek sözüne başlayan kullanıcı taciz edildiğini iddia ettiği anlar için, "İkimizde hâlâ şoktayız. Elimiz ayağımız titriyor. Birden fazla insana anlatırsam duyurursam rahatlayacakmışım gibi hissettim" ifadelerini kullandı.



"BİZE POLİSLER EŞLİK ETTİ"

Ders çalışmak için evlerinin yakınındaki bir kafeye gittiklerini söyleyen kullanıcı, "Evimizin yakında ders çalışmaya gittiğimiz bir kafeye gittik. Gayet normal bir şekilde dersimizi çalışıyorduk. Daha sonrasında hayal meyal camın arkasından birilerinin bize doğru baktıklarını gördüm. Gelip bizim yanımızdaki masaya oturdular. Yüzü bana doğru dönük olan adamlarından birinin bana dik dik bakmaya başladığını gördüm. Göz göze geldiğimizde bile kafasını çevirmiyordu. Rahatsız olduğumu anlasın diye şapkamı önüme çekti. Dayanayıp adama 'Pardon birine mi benzettiniz?' dedim. O da 'Hayır' dedi. Kafamı çevirdiğimde bana bakmaya devam ediyordu" dedi.

Kafenin kapanış saatine yaklaştıkları için tedirginliklerinin arttığını ifade eden kullanıcı, "Kafe kapanmak üzereydi. Çok rahatsız olduk ve kalkmaya karar verdik. 'Biz de kalkalım' dediler ve montlarını giydiler. Biz onların da kalktığını anladığımız için daha yavaş hareket etmeye başladık. Dışarı çıkıp bizim gelmediğimizi anladıktan sonra bir tanesi kapının önünde beklemeye devam etti. Diğeri tuvalete gitti ve tuvaletten bize bakarak çıktı" diye konuştu.