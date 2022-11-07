Arkadaşıyla küvetteki halleri olay olmuştu... Lottie Moss'un cinsel ilişki ve porno itirafı

Kate Moss’un üvey kız kardeşi Lottie Moss hem cesur pozları hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla gündemde. Her adımıyla olay olan 24 yaşındaki Lottie Moss katıldığı bir programda cinsel ilişkiye girmenin diş fırçalamak gibi rutin bir şey olduğunu dile getirmiş ve uzun süre gündemde kalmıştı.
Moss bir süredir bağımlılıklarıyla mücadele ediyor. Ailesinin desteğiyle rehabilitasyon süreci yaşayan genç modelden yeni açıklamalar geldi.
Lottie Moss, kokain bağımlılığı nedeniyle aldığı rehabilitasyon tedavisinin, akıl sağlığı için "şimdiye kadarki en iyi şey" olduğunu iddia etti. Model uzun süre yataktan çıkmadığını anlatarak "Modelliği bıraktım; Biraz OnlyFans yapıyordum ama gerçekten değil. Kendimi tanıyamadım" dedi.
Röportajın başka bir yerinde Lottie, porno izlemeye ilk olarak 11 yaşında başladığını ve bunu "zehirli" olarak nitelendirdiğini açıkladı.
Moss bununla kalmadı ve konuşmasında "Çok gençtim ve bir iPod touch'ım vardı ve eskiden porno izlerdim. Eskiden 'kızları öpen kızlar' yazardım. Bu benim ilkimdi. Okuldaki bütün erkekler porno izlediği için çok baskı hissettim. Erkekler porno izleyerek büyür ama seks böyle değildir" itirafında bulundu.
Lottie Moss "Çok erken seks yaptım. 15, 16 yaşlarımdayken çok seks yaptım" itirafıyla da gündeme geldi.
Lottie Moss depresyonda olduğunu annesinin arkadaşının gelip kendisiyle konuştuğunda anladığını da sözlerine ekledi.