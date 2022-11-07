Arkadaşıyla küvetteki halleri olay olmuştu... Lottie Moss'un cinsel ilişki ve porno itirafı

Kate Moss’un üvey kız kardeşi Lottie Moss hem cesur pozları hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla gündemde. Her adımıyla olay olan 24 yaşındaki Lottie Moss katıldığı bir programda cinsel ilişkiye girmenin diş fırçalamak gibi rutin bir şey olduğunu dile getirmiş ve uzun süre gündemde kalmıştı.

Moss bir süredir bağımlılıklarıyla mücadele ediyor. Ailesinin desteğiyle rehabilitasyon süreci yaşayan genç modelden yeni açıklamalar geldi.