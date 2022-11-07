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Arkadaşıyla küvetteki halleri olay olmuştu... Lottie Moss'un cinsel ilişki ve porno itirafı

07.11.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kate Moss'un çılgın kardeşi Lottie Moss Onlyfans'a girdiği günden beri çok popüler. Çıplak hallerini paylaşmasıyla ailesini karşısına alan Moss son dönemde ise bağımlılıkları sebebiyle rehabilitasyondaydı. Genç model rehabilitasyon sonrası porno itirafıyla gündeme geldi.

Kate Moss’un üvey kız kardeşi Lottie Moss hem cesur pozları hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla gündemde. Her adımıyla olay olan 24 yaşındaki Lottie Moss katıldığı bir programda cinsel ilişkiye girmenin diş fırçalamak gibi rutin bir şey olduğunu dile getirmiş ve uzun süre gündemde kalmıştı.

Moss bir süredir bağımlılıklarıyla mücadele ediyor. Ailesinin desteğiyle rehabilitasyon süreci yaşayan genç modelden yeni açıklamalar geldi.

"İLK CİNSEL İLİŞKİM..."

Lottie Moss, kokain bağımlılığı nedeniyle aldığı rehabilitasyon tedavisinin, akıl sağlığı için "şimdiye kadarki en iyi şey" olduğunu iddia etti. Model uzun süre yataktan çıkmadığını anlatarak "Modelliği bıraktım; Biraz OnlyFans yapıyordum ama gerçekten değil. Kendimi tanıyamadım" dedi.

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Röportajın başka bir yerinde Lottie, porno izlemeye ilk olarak 11 yaşında başladığını ve bunu "zehirli" olarak nitelendirdiğini açıkladı.

PORNO İTİRAFI

PORNO İTİRAFI

Moss bununla kalmadı ve konuşmasında "Çok gençtim ve bir iPod touch'ım vardı ve eskiden porno izlerdim. Eskiden 'kızları öpen kızlar' yazardım. Bu benim ilkimdi. Okuldaki bütün erkekler porno izlediği için çok baskı hissettim. Erkekler porno izleyerek büyür ama seks böyle değildir" itirafında bulundu.

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"ÇOK ERKEN SEKS YAPTIM"

"ÇOK ERKEN SEKS YAPTIM"

Lottie Moss "Çok erken seks yaptım. 15, 16 yaşlarımdayken çok seks yaptım" itirafıyla da gündeme geldi.

Lottie Moss depresyonda olduğunu annesinin arkadaşının gelip kendisiyle konuştuğunda anladığını da sözlerine ekledi.

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Kate Moss Lottie Moss kate yaşında

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