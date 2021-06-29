Arzu Yanardağ tacını kızı Alara Maya'ya devretti! Kızı güzelliğiyle hayran bıraktı

Modellik yapan Arzu Yanardağ'ın kızı güzelliğiyle dikkatleri çekiyor. Bir giyim firmasının kimono tasarımları için 15 yaşındaki kızı Alara'yla objektif karşısına geçen Arzu Yanardağ, kızını her konuda desteklediğini ifade etti.
"Meslek seçimini ona bıraktım. Modellik ya da oyunculuk yapmayı tercih ederse de hiçbir sakınca görmem." diyen Arzu Yanardağ ve kızının benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.
Ünlülerin çocukları
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
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