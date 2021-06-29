MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arzu Yanardağ tacını kızı Alara Maya'ya devretti! Kızı güzelliğiyle hayran bıraktı

Arzu Yanardağ tacını kızı Alara Maya'ya devretti! Kızı güzelliğiyle hayran bıraktı

29.06.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

44 yaşındaki eski manken Arzu Yanardağ 15 yaşındaki kızı Alara'yla objektif karşısına geçti. Bodrum'da gerçekleştirilen çekimlerde annesine benzerliği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Alara Maya kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Modellik yapan Arzu Yanardağ'ın kızı güzelliğiyle dikkatleri çekiyor. Bir giyim firmasının kimono tasarımları için 15 yaşındaki kızı Alara'yla objektif karşısına geçen Arzu Yanardağ, kızını her konuda desteklediğini ifade etti.

210197570_344931500322194_4516417875077991389_n

"Meslek seçimini ona bıraktım. Modellik ya da oyunculuk yapmayı tercih ederse de hiçbir sakınca görmem." diyen Arzu Yanardağ ve kızının benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

Ünlülerin çocukları

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Murat Övüç ve oğlu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bodrum Arzu Yanardağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Dehşete düşüren görüntü! Bu halde bulundular

Dehşete düşüren görüntü! Bu halde bulundular

Delta alarmı! Aşılamada takvim değişiyor

Delta alarmı! Aşılamada takvim değişiyor

Sosyal medyada gündem olan dava için bakanlıktan açıklama

Sosyal medyada gündem olan dava için bakanlıktan açıklama

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Mayolu pozları olay oldu! Kiloları dikkat çekti

Mayolu pozları olay oldu! Kiloları dikkat çekti

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Ne yaptılarsa olmadı! Kötü haber geldi

Ne yaptılarsa olmadı! Kötü haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.