Arzu Yanardağ tacını kızı Alara Maya'ya devretti! Kızı güzelliğiyle hayran bıraktı

Modellik yapan Arzu Yanardağ'ın kızı güzelliğiyle dikkatleri çekiyor. Bir giyim firmasının kimono tasarımları için 15 yaşındaki kızı Alara'yla objektif karşısına geçen Arzu Yanardağ, kızını her konuda desteklediğini ifade etti.

"Meslek seçimini ona bıraktım. Modellik ya da oyunculuk yapmayı tercih ederse de hiçbir sakınca görmem." diyen Arzu Yanardağ ve kızının benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.