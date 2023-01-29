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  4. Aşk Adası'ndaki iki yarışmacı seks yaptıklarını itiraf etti! Love Island izleyicisi şokta

Aşk Adası'ndaki iki yarışmacı seks yaptıklarını itiraf etti! Love Island izleyicisi şokta

29.01.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island izleyicileri, Shaq Muhammad ve Tanya Manhenga'nın seks yaptıklarını itiraf etmesinden sonra şoke oldu. Son sezonun heyecansız olduğunu söyleyen izleyicileri şoka uğratan bu itiraf sonrası "Bu kadar hızlı mı?" yorumları yağdı.

Geçtiğimiz sezon olmayan şey bu sezon erkenden oldu! Geçtiğimiz sezon Ekin Su'nun "Adada onca kamera varken seks yapmak imkansızdı" açıklaması artık tarihe karıştı. Aşk Adası yeni sezonda iki yarışmacının itirafı herkesi şoke etti.

İZLEYİCİLER ŞOKE OLDU

22 yaşındaki öğrenci Tanya ve 24 yaşındaki güvenlik görevlisi Shaq, romantik bir akşam geçirmek için grup tarafından oybirliğiyle seçildi.

İkili, özel odada iç çamaşırlarıyla ve hatta kelepçelerle dolu bir gardırop buldu.

Tanya'nın erkek arkadaşı için elinde kırbaçıyla seksi bir dans performansı sergilerken iç çamaşırlarıyla kaldı.

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Özel gecenin ardından ise Tanya diğer yarışmacılara seks yaptığını itiraf etti. İzleyicilerin bir kısmı ise bu durumu yadırgadı ve "Bu kadar erken seks mi?" yorumları yaptı.

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