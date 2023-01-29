Aşk Adası'ndaki iki yarışmacı seks yaptıklarını itiraf etti! Love Island izleyicisi şokta

Geçtiğimiz sezon olmayan şey bu sezon erkenden oldu! Geçtiğimiz sezon Ekin Su'nun "Adada onca kamera varken seks yapmak imkansızdı" açıklaması artık tarihe karıştı. Aşk Adası yeni sezonda iki yarışmacının itirafı herkesi şoke etti.
22 yaşındaki öğrenci Tanya ve 24 yaşındaki güvenlik görevlisi Shaq, romantik bir akşam geçirmek için grup tarafından oybirliğiyle seçildi.
İkili, özel odada iç çamaşırlarıyla ve hatta kelepçelerle dolu bir gardırop buldu.
Tanya'nın erkek arkadaşı için elinde kırbaçıyla seksi bir dans performansı sergilerken iç çamaşırlarıyla kaldı.
Özel gecenin ardından ise Tanya diğer yarışmacılara seks yaptığını itiraf etti. İzleyicilerin bir kısmı ise bu durumu yadırgadı ve "Bu kadar erken seks mi?" yorumları yaptı.