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Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı şimdi ne iş yapıyor? İşte Ufuk Kaplan'ın son hali...

10.07.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran ve halen tekrar bölümleriyle dahi yüksek izlenme elde eden unutulmaz dizilerden Aşk-ı Memnu, finalinin ardından üzerinden seneler geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor. Sevilen dizide 'Katya' karakterini canlandıran Ufuk Kaplan'ın son hali ise merak konusu oldu. Dizide Firdevs Hanım'ın hizmetçiliğini üstlenen Katya'yı canlandıran Ufuk Kaplan, şimdilerde çok göz önünde yer almasa da oyunculuk kariyerine devam ediyor. İşte Ufuk Kaplan'ın son hali...

2008-2010 yıllarında yayınlanan sevilen dizi Aşk-ı Memnu, finalinin üzerinden seneler geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor. Reyting rekorları kıran dizide hizmetçi 'Katya' karakterini canlandıran Ufuk Kaplan'ın son hali ise dizinin takipçileri tarafından merak ediliyordu. Katya'yı canlandıran Kaplan, son olarak ekranlarda başka bir sevilen dizide yer aldı. İşte ayrıntılar...

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı şimdi ne yapıyor?

2008 ve 2010 yılları arasında ekranlarda yer alan ve Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan sevilen dizi Aşk-ı Memnu'da yer alan pek çok karakterin şimdiki hali izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Firdevs'in yardımcısı 'Katya'yı oynamıştı

Firdevs'in yardımcısı 'Katya'yı oynamıştı
Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran ve halen eski bölümlerinin tekrarlarının yayınlandığı dizide Katya karakterini canlandıran Bihter'in annesi Firdevs'in yardımcısı olan Ufuk Kaplan'ın son hali de merak konusu.
Başarılı oyuncu Ufuk Kaplan, 29 yaşındayken spikerlik ve sunuculuk eğitimi almıştır.
Ardından bir reklam filmi için kamera karşısına geçip ilk kamera deneyimini yaşamıştır. Reklam filmini yöneten Fransız yönetmen, Ufuk Kaplan'ı oyunculuğa yönlendirmiştir.
Asıl şöhreti ve ününü ise Katya rolüyle elde etmiştir. 'Katya' rolünü o kadar güzel oynamıştır ki, bir gün sokakta bir dizi izleyicisi tarafından tokat yemiştir.
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Yasak Elma dizisi
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