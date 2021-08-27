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  4. Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel kaç yaşında ve nereli?

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel kaç yaşında ve nereli?

27.08.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX ekranlarında seyircilerle buluşan yeni dizi Aşk Mantık İntikam dizisindeki Çağla karakterine hayat veren Melisa Döngel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde ders aldı. 2020'de FOX'ta yayınlanan "Sen Çal Kapımı" adlı dizide "Ceren Başar" rolünü canlandıran Melisa Döngel birçok projenin oyuncu kadrosunda yer aldı. İşte detaylar...

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projenin oyuncu kadrosunda yer alan Melisa Döngel, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam adlı dizide "Çağla" karakterine hayat veriyor. İlk oyunculuk tecrübesini 2016 senesinde edinen Melisa Döngel kısa sürede ekranların tanınan isimlerinden birisi olmayı başardı. İşte merak edilenler...

AŞK MANTIK İNTİKAM'IM ÇAĞLA'SI MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde eğitim alan Melisa Döngel 18 Eylül 1999 İstanbul doğumlu.
21 yaşındaki ünlü oyuncu Döngel, ilk oyunculuk deneyimini 2016'da "Hangimiz Sevmedik" adlı dizide "Sevtap" rolü ile edindi.
Yine 2016'da Arka Sokaklar dizisinde "Nil" karakterine hayat veren Döngel 2018'de ise FOX ekranlarında yayınlanan "Bizim Hikaye" isimli dizide "Deniz Çelik Elibol" rolünü oynadı.
2016'dan beri oyunculuk kariyerine devam eden Döngel, 2020'de FOX TV'de yayınlanmaya başlayan "Sen Çal Kapımı" adlı dizide "Ceren Başar" rolünü oynadı.
2021'de ise Sadakatsiz dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. Aynı sene Sen Çal Kapımı dizisinden ayrılan Döngel, FOX'un diğer dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna katıldı.
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Melisa Döngel Aşk Mantık İntikam dizisi
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