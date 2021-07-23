Aşk Mantık İntikam neden yok, final mi oldu? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman?

Cuma akşamları saat 20:00'da ekranlara gelen Aşk Mantık İntikam dizisi bu hafta yayın akışında yeni bölümü ile yer almadı. Burcu Özberk ve Ozan Korfalı gibi isimlerin rol aldığı dizinin yeni bölümünün neden ekrana gelmediği merak konusu oldu. Peki Aşk Mantık İntikam yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Aşk Mantık İntikam yeni bölüm neden yok?
FOX ekranlarında Cuma günü yayınlanan Aşk Mantık İntikam bu hafta yeni bölümü ile yayın akışında yer almadı.
Sevilen dizinin takipçileri dizinin neden yayınlanmadığını merak ediyor.
Bayram haftası olması sebebiyle pek çok dizi tekrar ve kolaj bölümüyle ekrana geldi. Aşk Mantık İntikam dizisi de bayram sebebiyle eski bölümüyle ekrana gelecek.
Sevilen dizinin 6. bölümü 30 Temmuz 2021 Cuma günü takipçileriyle buluşacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum