Aşk Mantık İntikam neden yok, final mi oldu? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman?

Cuma akşamları saat 20:00'da ekranlara gelen Aşk Mantık İntikam dizisi bu hafta yayın akışında yeni bölümü ile yer almadı. Burcu Özberk ve Ozan Korfalı gibi isimlerin rol aldığı dizinin yeni bölümünün neden ekrana gelmediği merak konusu oldu. Peki Aşk Mantık İntikam yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?