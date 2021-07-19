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Aşkın Tarifi neden yok? Aşkın Tarifi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

19.07.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan ve Kadir Doğulu, Serra Arıtürk gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Aşkın Tarifi dizisi bugün yayın akışında yer almadı. İzleyiciler Aşkın Tarifi yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ederken, sevilen dizi 19 Temmuz günü tekrar bölümü ile ekranlara geldi. Peki Aşkın Tarifi neden yok? Aşkın Tarifi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Pazartesi saat 20:00'da ekrana gelen Aşkın Tarifi dizisinin yeni bölümü bugün yayın akışında yer almadı. Aşkın Tarifi yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırılırken, dizi tekrar bölümü ile yayınlandı. Peki Aşkın Tarifi neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Aşkın Tarifi neden yok?

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrollerinde rol aldığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.
Her Pazartesi yeni bölümleri ile ekranda olan sevilen dizi 19 Temmuz Pazartesi günü yeni bölümüyle yayın akışında yer almadı.
Bayram nedeniyle ara verilen yapımlar arasında Aşkın Tarifi de bulunuyor. Dizinin yeni bölümü bayram sebebiyle bu hafta yayımlanmayacak.
Geçtiğimiz hafta 6. bölümü ile yayınlanan dizi Kurban Bayramı sonrası yeniden kaldığı yerden devam edecek. Aşkın Tarifi'nin yeni bölümü ise 26 Temmuz'da Kanal D ekranlarında olacak.
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Kanal D Aşkın tarifi dizisi
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