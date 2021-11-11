Aşkları TV8'de başlamıştı! MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun genç sevgilisi Pınar Kızılkaya'ya bakın!

Somer Sivrioğlu'nun, 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldattığı haberi, bir dönem magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sivrioğlu, artık genç sevgilisi Pınar Kızılkaya ile kameralardan kaçmıyor.

YASAK AŞK ORTAYA ÇIKTI

Somer Sivrioğlu, 2019 yılında eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldattığını kabul etmiş, bir takipçisinin ''Eşinizi nasıl aldattığınızı anlattınız mı?'' sorusuna, ''Anlatmadım çünkü böyle bir şeyi merak edecek kadar ruh hastası olmayacağınızı düşündüm, yanılmışım pardon" yanıtını vermişti.

Pınar Kızılkaya ve Somer Sivrioğlu'nun aşk yaşadığı iddiası, ikilinin, Hazer Amani'nin restoranında birlikte görüntülenmesiyle ortaya atılmıştı.

Aslı Sivrioğlu, Somer Sivrioğlu'nun kendisini aldattığını ''Arkadaşlarımın, restoranda görüp bana haber vermesiyle öğrendim. Daha sonra da mesajlaşmalarını yakaladım'' sözleriyle anlatmıştı.

İhanet haberiyle sarsılan tek isim Aslı Sivrioğlu değildi. Somer Şef'in sevgilisi Pınar Kızılkaya'nın eşi de, medyadaki haberleri görür görmez, soluğu mahkeme kapısında almış, Kızılkaya'ya boşanma davası açmıştı. Eski eş, ''Benim için o defter kapandı. Adımın o şahıslarla anılmasını istemiyorum'' diyerek son noktayı koymuştu.