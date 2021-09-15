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  4. Asla rahat durmuyor! Eski gelin adayı Naz Mila, ateşli paylaşımlarıyla olay yarattı

Asla rahat durmuyor! Eski gelin adayı Naz Mila, ateşli paylaşımlarıyla olay yarattı

15.09.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la programıyla adını duyuran eski gelin adayı Naz Mila, Instagram hesabından yaptığı ateşli paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Mila, her geçen gün cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekliyor.

Katıldığı izdivaç programlarıyla şöhrete kavuşan Naz Mila, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Eski gelin adayı, her paylaşımıyla sınırları biraz daha zorluyor.

İŞTE NAZ MİLA'NIN OLAY PAYLAŞIMLARI:

Eski gelin adayı Naz Mila, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram uygulamasının 'hikaye' kısmına eklediği derin dekolteli pozuna ''Canım bir şeyler istiyor ama ne?'' notunu düştü.
1992 doğumlu olan Naz Mila, aslen Azerbaycanlı...
Zuhal Topal'in sunduğu izdivaç programıyla şöhretin kapılarını aralayan eski gelin adayı, programın sona ermesiyle sosyal medya fenomenliğine soyundu.
Daha önce evlenip boşanmış olan Mila'nın, 13 yaşında bir de kızı var.
Naz Mila, geçtiğimiz yıllarda İngiliz medyasına konu olmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Naz Mila Zuhal Topal
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