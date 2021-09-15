Asla rahat durmuyor! Eski gelin adayı Naz Mila, ateşli paylaşımlarıyla olay yarattı

Katıldığı izdivaç programlarıyla şöhrete kavuşan Naz Mila, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Eski gelin adayı, her paylaşımıyla sınırları biraz daha zorluyor.

İŞTE NAZ MİLA'NIN OLAY PAYLAŞIMLARI:

Eski gelin adayı Naz Mila, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram uygulamasının 'hikaye' kısmına eklediği derin dekolteli pozuna ''Canım bir şeyler istiyor ama ne?'' notunu düştü.

1992 doğumlu olan Naz Mila, aslen Azerbaycanlı...

Zuhal Topal'in sunduğu izdivaç programıyla şöhretin kapılarını aralayan eski gelin adayı, programın sona ermesiyle sosyal medya fenomenliğine soyundu.

Daha önce evlenip boşanmış olan Mila'nın, 13 yaşında bir de kızı var.