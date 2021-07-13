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Aslı Enver'den bikinili paylaşım! Beğeni yağdı

13.07.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Aslı Enver, sevgilisi Sarp Batur ile birlikte tatile çıktı. Enver, tatil pozunu sosyal medya sayfasından yayınladı.

Aslı Enver, geçtiğimiz hafta yeni sevgilisi Sarp Batur ile objektiflere yansımıştı. İkili şimdi ise beraber güzel havanın tadını çıkarıyor.

ASLI ENVER'DEN TATİL POZU

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve geçen haftalarda Sarp Batur ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Aslı Enver, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.
Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, bikinisi ile güneşlendiği anlara ait bir karesini Instagram hesabında paylaştı.
Enver'in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vururken hayranları ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu.
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Aslı Enver Instagram
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