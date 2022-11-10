Atatürk'ün sevdiği yemekler nelerdir? İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler

Mustafa Kemal Atatürk'ün sofra adabına verdiği önem herkes tarafından biliniyor. Kalabalık kişilerin davet edildiği ve fikir sohbetlerinin yapıldığı sofralar Atatürk'ün yaşantısında önemli yerler arasında bulunuyor. Sabah kahvaltısını mütevazı bir şekilde yapan Atatürk'ün en sevdiği yemekler merak ediliyor.

ATATÜRK'ÜN EN SEVDİĞİ YEMEKLER

KURU FASULYE Atatürk’ün en sevdiği yemeklerin başında aşçısı Halit Atay’ın belirttiği üzere kuru fasulye geliyor. Öğrencilik yıllarında alıştığını ve bu yüzden sevdiğini belirtmiş Atatürk.

PİLAV Kuru fasulyenin yanına en çok tercih ettiği yemek bulgur ya da pirinç pilavıymış.

GECE ATIŞTIRMALIĞI PEYNİRLİ OMLET Yine Halit Atay’ın vermiş olduğu bilgiye göre Mustafa Kemal Atatürk geceleri acıktığında peynirli omleti tercih ediyormuş. Yemek yemek ile arası çok olmayan Atatürk, kahvaltılık tercihini de omletten yana kullanıyormuş

SELANİK USULÜ ISPANAKLI BÖREK Küçüklüğünü Selanik’te ailesi ile birlikte geçiren Atatürk’ün en sevdiği yemeklerden bir tanesi de annesinin yaptığı Selanik usulü ıspanaklı börek olmuş.