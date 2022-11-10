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  4. Atatürk'ün sevdiği yemekler nelerdir? İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler

Atatürk'ün sevdiği yemekler nelerdir? İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler

10.11.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Kemal Atatürk her yıl saygı ve özlemle anılmaya devam ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84'üncü yıldönümünde Atatürk'ün sevdiği yiyecekler, müzikler ve alışkanlıkları merak ediliyor. İşte Atatürk'ün en sevdiği yiyecekler...

Mustafa Kemal Atatürk'ün sofra adabına verdiği önem herkes tarafından biliniyor. Kalabalık kişilerin davet edildiği ve fikir sohbetlerinin yapıldığı sofralar Atatürk'ün yaşantısında önemli yerler arasında bulunuyor. Sabah kahvaltısını mütevazı bir şekilde yapan Atatürk'ün en sevdiği yemekler merak ediliyor.

ATATÜRK'ÜN EN SEVDİĞİ YEMEKLER

KURU FASULYE

KURU FASULYE
Atatürk’ün en sevdiği yemeklerin başında aşçısı Halit Atay’ın belirttiği üzere kuru fasulye geliyor. Öğrencilik yıllarında alıştığını ve bu yüzden sevdiğini belirtmiş Atatürk.

PİLAV

PİLAV
Kuru fasulyenin yanına en çok tercih ettiği yemek bulgur ya da pirinç pilavıymış.

GECE ATIŞTIRMALIĞI PEYNİRLİ OMLET

GECE ATIŞTIRMALIĞI PEYNİRLİ OMLET
Yine Halit Atay’ın vermiş olduğu bilgiye göre Mustafa Kemal Atatürk geceleri acıktığında peynirli omleti tercih ediyormuş. Yemek yemek ile arası çok olmayan Atatürk, kahvaltılık tercihini de omletten yana kullanıyormuş

SELANİK USULÜ ISPANAKLI BÖREK

SELANİK USULÜ ISPANAKLI BÖREK
Küçüklüğünü Selanik’te ailesi ile birlikte geçiren Atatürk’ün en sevdiği yemeklerden bir tanesi de annesinin yaptığı Selanik usulü ıspanaklı börek olmuş.

EN SEVDİĞİ MEZE FAVA

EN SEVDİĞİ MEZE FAVA
İçkilerden en çok rakıyı seven Atatürk meze olarak da en çok favayı seviyormuş. Bu nedenle özellikle rakı sofrasında fava olmasını rica ediyormiş.
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