Avrupa basını Aziz Yıldırım'ı konuşuyor! Mourinho vaadi sonrası tüm dünya şaştı kaldı: Fenerbahçe'ye yakın

Fenerbahçe'de başkan adayı olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım'ın Mourinho sözleri yalnızca Türkiye'de değil dünyada da geniş yankı uyandırdı.

Yıldırım'ın yaptığı "Geçen hafta Mourinho ile görüştüm, beni samimi bir şekilde dinledi. Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var. Senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var. Porto'da yaptığın çıkışı Fenerbahçe'de de yapabilirsin dedim. Büyük ihtimalle kazanırsam, Mourinho'yu getireceğim." sözleri Avrupa'da da çok ses getirirken manşetleri süsledi.

İŞTE O BAŞLIKLAR



