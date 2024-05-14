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  4. Avrupa basını Aziz Yıldırım'ı konuşuyor! Mourinho vaadi sonrası tüm dünya şaştı kaldı: Fenerbahçe'ye yakın

Avrupa basını Aziz Yıldırım'ı konuşuyor! Mourinho vaadi sonrası tüm dünya şaştı kaldı: Fenerbahçe'ye yakın

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.05.2024 07:57
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Fenerbahçe'de Haziran ayında gerçekleştirilecek olan seçimli genel kurul öncesi adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım açıklamasında "Kazanırsam Mourinho'yu getireceğim" ifadelerini kullanırken Yıldırım'ın bu sözleri tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de başkan adayı olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım'ın Mourinho sözleri yalnızca Türkiye'de değil dünyada da geniş yankı uyandırdı.

Yıldırım'ın yaptığı "Geçen hafta Mourinho ile görüştüm, beni samimi bir şekilde dinledi. Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var. Senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var. Porto'da yaptığın çıkışı Fenerbahçe'de de yapabilirsin dedim. Büyük ihtimalle kazanırsam, Mourinho'yu getireceğim." sözleri Avrupa'da da çok ses getirirken manşetleri süsledi.

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''MOURINHO, FENERBAHÇE'YE YAKIN'' 

''MOURINHO, FENERBAHÇE'YE YAKIN'' 

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''MOURINHO'YU GARANTİ ETTİ'' 

Record: "Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu garanti etti"

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Football Italia: "Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho"

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''YENİ ADRESİ TÜRKİYE'' 

AS: "Mourinho'nun yeni adresi Türkiye olabilir"

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