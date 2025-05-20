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Avrupa Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyor! Mourinho ve Fenerbahçe detayı dikkat çekti

Galatasaray'ın Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan etmesi yalnızca yurt içinde değil Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. Avrupa basını Sarı-Kırmızılılar'ın bu başarısını manşetlerine taşırken Mourinho ve Fenerbahçe'ye de ayrı bir parantez açtı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u sahasında 3-0 mağlup ederek Trenyol Süper Lig'de şampiyonluğunu resmen ilan eden Galatasaray, 5. yıldızı takan ilk kulüp olma başarısını da göstermiş oldu.

Sarı-Kırmızılılar'ın aldığı bu şampiyonluk Avrupa basınında da geniş yer bulurken, Avrupa basını bu zaferini manşetlere taşıdı.

İŞTE O MANŞETLER

Canlı Skor

KICKER 

KICKER 

"Galatasaray erken şampiyon oldu: Egemen Aslanlar'a beşinci yıldız"

MARCA 

MARCA 

"Morata'lı Galatasaray lig şampiyonluğunu kazandı, Mourinho'lu Fenerbahçe boş kaldı."

A BOLA 

A BOLA 

"Galatasaray Türkiye Şampiyonu oldu ve kalecisi gol attı."

L'EQUIPE 

L'EQUIPE 

"Galatasaray, Kayserispor'u yenerek Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazandı."

BILD 

BILD 

"Galatasaray, Şampiyonluk partisini kutluyor."

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Avrupa son dakika fenerbahçe galatasaray
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