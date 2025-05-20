Avrupa Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyor! Mourinho ve Fenerbahçe detayı dikkat çekti

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u sahasında 3-0 mağlup ederek Trenyol Süper Lig'de şampiyonluğunu resmen ilan eden Galatasaray, 5. yıldızı takan ilk kulüp olma başarısını da göstermiş oldu.
Sarı-Kırmızılılar'ın aldığı bu şampiyonluk Avrupa basınında da geniş yer bulurken, Avrupa basını bu zaferini manşetlere taşıdı.
"Galatasaray erken şampiyon oldu: Egemen Aslanlar'a beşinci yıldız"
"Morata'lı Galatasaray lig şampiyonluğunu kazandı, Mourinho'lu Fenerbahçe boş kaldı."
"Galatasaray Türkiye Şampiyonu oldu ve kalecisi gol attı."
"Galatasaray, Kayserispor'u yenerek Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazandı."
"Galatasaray, Şampiyonluk partisini kutluyor."
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