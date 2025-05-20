Avrupa Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyor! Mourinho ve Fenerbahçe detayı dikkat çekti

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u sahasında 3-0 mağlup ederek Trenyol Süper Lig'de şampiyonluğunu resmen ilan eden Galatasaray, 5. yıldızı takan ilk kulüp olma başarısını da göstermiş oldu.

Sarı-Kırmızılılar'ın aldığı bu şampiyonluk Avrupa basınında da geniş yer bulurken, Avrupa basını bu zaferini manşetlere taşıdı.

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