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  4. Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu! Peker Açıkalın'ı görenler tanıyamadı

Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu! Peker Açıkalın'ı görenler tanıyamadı

16.08.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı bir dönem ekranlara damga vuran Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Gaffur" karakteri ile dikkat çeken başarılı oyuncu Peker Açıkalın, uzun süredir ekrandan uzak bir hayat sürüyor. Zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşım yapan Açıkalın, yıllar içinde resmen bambaşka biri oldu. Sakal bıraktığı ve kilo aldığı gözlemlenen ünlü oyuncu bir dönem sağlığıyla mücadele ediyordu.

Bir döneme damgasını vuran komedi dizisi Avrupa Yakası, yıllar geçse de hâlâ en çok konuşulan yapımlar arasında. Burhan, Makbule, Şahika, Aslı, Dilber Hala, Sacit gibi yan karakterlerin videoları yıllar sonra bile en çok izlenenler arasında.

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Dizide "Çakkıdı" dansı ve arkadaş canlısı hareketleriyle dikkat çeken apartman görevlisi Gaffur da unutulmaz tiplemeler arasında oldu.

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Dansı ve pijamasıyla özdeşleşen Gaffur karakteri, Türk halkının sevgisini kazandı. Özellikle gençlerin Gaffur karakteriyle tanıdığı başarılı oyuncu Peker Açıkalın, uzun süredir ekranlarda yer almıyor.

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Hababam Sınıfı, Maskeli Beşler, Türkler Çıldırmış Olmalı, Ekmek Teknesi, Yahşi Cazibe, Yalan Dünya gibi sevilen yapımlarda da rol alan Peker Açıkalın, bir dönem sağlık sorunları yaşamıştı.

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Her rolünün hakkını başarıyla veren 59 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Kilo alan ve sakal bırakan Peker Açıkalın'ın son halini gören takipçileri tanımakta güçlük çekti.

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Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Linet

Linet

Hazal Senel

Hazal Senel

Ahu Tuğba

Ahu Tuğba

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan
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Anahtar Kelimeler:
Peker Açıkalın
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