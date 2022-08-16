Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu! Peker Açıkalın'ı görenler tanıyamadı

Bir döneme damgasını vuran komedi dizisi Avrupa Yakası, yıllar geçse de hâlâ en çok konuşulan yapımlar arasında. Burhan, Makbule, Şahika, Aslı, Dilber Hala, Sacit gibi yan karakterlerin videoları yıllar sonra bile en çok izlenenler arasında.

Dizide "Çakkıdı" dansı ve arkadaş canlısı hareketleriyle dikkat çeken apartman görevlisi Gaffur da unutulmaz tiplemeler arasında oldu.

Dansı ve pijamasıyla özdeşleşen Gaffur karakteri, Türk halkının sevgisini kazandı. Özellikle gençlerin Gaffur karakteriyle tanıdığı başarılı oyuncu Peker Açıkalın, uzun süredir ekranlarda yer almıyor.

Hababam Sınıfı, Maskeli Beşler, Türkler Çıldırmış Olmalı, Ekmek Teknesi, Yahşi Cazibe, Yalan Dünya gibi sevilen yapımlarda da rol alan Peker Açıkalın, bir dönem sağlık sorunları yaşamıştı.

Her rolünün hakkını başarıyla veren 59 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Kilo alan ve sakal bırakan Peker Açıkalın'ın son halini gören takipçileri tanımakta güçlük çekti.