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Ayça Erturan- Oğulcan Kırca çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu: "Hiç beklemiyordum"

04.07.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Levent Kırca'nın yönetmen oğlu Oğulcan Kırca ile 2014 yılında hayatını birleştiren oyuncu Ayça Erturan, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu öğrenen Erturan, eşi ve yakın dostlarına bu müjdeli haberi hazırladığı sürpriz hediyeler ile vermişti. Bebeğinin cinsiyetini öğrenen Erturan, 'büyük şok geçirdim' ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Ayça Erturan, hamilelik haberini geçtiğimiz haftalarda öğrenerek Youtube kanalında çektiği video ile hayranlarına duyurmuştu. Oğulcan Kırca ile 2014 yılında dünyaevine giren Erturan, bu kez bebeğini cinsiyetini açıkladı. Yayınladığı videoda bebeğinin cinsiyetini öğrenen ünlü oyuncu yaşadığı şoku sevenleri ile paylaştı.

Ayça Erturan- Oğulcan Kırca çifti bebeğinin cinsiyetin açıkladı!

Usta oyuncu Levent Kırca'nın yönetmen oğlu Oğulca Kırca ile 2014 yılında nikah masasına oturan BKM'nin sevilen oyuncusu Ayça Erturan, geçtiğimiz haftalarda bebek beklediğini açıklamıştı.
Sevilen oyuncu yaşadığı her süreci Youtube kanalında ve diğer sosyal medya hesaplarında sevenleri ile paylaşmaya devam ediyor.
Son olarak Youtube kanalında bebeğinin cinsiyetini öğrendiği günü yayınlayan Erturan, yaşadığı duyguları dile getirerek "Hep erkek bebek bekliyordum, içime öyle doğuyordu. Hamileliğimi öğrenmemden daha büyük şok geçirdim. O kadar emindim ki erkek olduğuna..." şeklinde konuştu.
Dünyaya bir kız bebek getirecek 37 yaşındaki oyuncu, hamilelik haberine yakın dostlarına hazırladığı kutunun içine koyduğu ultrason görüntüsü ile vermişt.
Öğrendiği ilk andan itibaren hislerinden bahseden oyuncu, eşi Kırca'ya hazırladığı sürpriz ile verdi. Karnına "baba ben buradayım" şeklinde not düşen Erturan, göz yaşlarına hakim olamadı.
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Anahtar Kelimeler:
Ayça Erturan Levent Kırca
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