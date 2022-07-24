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Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

24.07.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Taşburun mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, havadan uçak ve helikopter, karadan da arazözlerin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede 50 dönümlük alan zarar gördü.

Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'da makilik alanda çıkan yangın

Aydın'da makilik alanda çıkan yangın

Aydın'da makilik alanda çıkan yangın

Aydın'da makilik alanda çıkan yangın

Aydın'da makilik alanda çıkan yangın

Aydın'da makilik alanda çıkan yangın

Aydın'da makilik alanda çıkan yangın

Aydın'da makilik alanda çıkan yangın

Aydın'da makilik alanda çıkan yangın

Aydın'da makilik alanda çıkan yangın

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yangın müdahale

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