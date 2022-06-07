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Aynı anda üç kadınla evlendi! Üstelik eşleri birbirlerinin akrabası: İkiz kardeşler ve kuzenleri...

07.06.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah eyaletinin Salt Lake City bölgesinde yaşayan ikiz kardeşler Vicki ve Valerie Darger, Joe isimli bir adam aynı anda evlendiler. 51 yaşındaki Joe daha sonrasında ise ikiz kardeşlerle olan evliliğine onların kuzeni Alina’yı da ekledi. Dört kişilik mükemmel bir evlilikleri olduğunu iddia eden aşıklar, 24 çocuklarıyla beraber büyük bir evde yaşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah eyaletinde yaşayan ikiz kardeşler Vicki ve Valerie Darger ile kuzenleri Alina aynı anda evlenmeye karar vererek herkesi şaşırtan bir karar verdi. Çok eşli evliliklerinin mutlu olduğunu anlatan aile, özel hayatlarının detaylarını paylaştı.

“ÜÇ KADINLA DA EŞİT DERECEDE EVLİYİM”

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan bir aile herkesin dikkatini çekmeyi başardı. 51 yaşındaki Joe isimli bir adam ikiz kardeşler ve onların kuzenleri de dahil olmak üzere toplam üç kadınla evli. Çok eşliliğin kendileri için yaşam biçimi olduğundan söz eden kız kardeşlerden Vicki, “Bazı insanların bir eşi paylaşan iki kız kardeş düşüncesinden rahatsızlık duyduğunu biliyorum. Ama bir koca kız kardeşlerden biriyle uyumluysa diğeriyle de anlaşma şansı yüksektir” dedi.
İkiz kız kardeş kuzenlerinin eşleriyle aralarında bir yakınlık olduğunu anlatan Alina, “Joe'nun Vicki ile evli olması beni hiç rahatsız etmedi. Bunu onun benim için de iyi bir koca olacağına dair bir işaret olarak aldım. Gençken, Vicki ve ben aynı adamlardan bazılarını severdik. Aynı adamla evlenmemizin bile iyi olacağını düşündüm” diye konuştu.
Vicki’nin ikiz kardeşi Valerie’nın ailelerine katılmadan önce altı eşi olan bir adam evli olduğundan söz eden Alina ve Vicki, Joe’yi onunla evlenmesi için ikna ettiklerini dile getirdi. Kız kardeşinin evliliğinin kötü muamele, şiddet ve kumar yüzünden yıkıldığından söz eden Vicki, “Bir gece Valeria bizim evde kaldığında Joe ile aralarında ani bir kıvılcım hissettim. Birbirlerine nasıl baktıklarını fark ettim. Bir kıvılcım çıktı ama kıskanmadım. Ailemize katılmasını ve mutlu bir evliliğe sahip olmasını istedim. Onu biz teşvik ettik” dedi.
Geleneksel bir dini törenle eşleriyle evlilik bağını tamamladığını belirten Joe, Alina ile resmi nikahla evli. Ancak eşlerinin hepsine aynı sevgi ve saygıyı gösterdiğini ifade eden Joe, “Her birinin kendilerine ait bir yatak odaları var. Her akşam üç yatak odası arasında geçiş yapıyorum” ifadelerini kullandı.
Çok eşliliğin toplumsal normlar çerçevesinde kabul edilmesi zor bir durum olduğundan söz eden Joe, “Yaşam tarzımız hakkında konuşarak çok eşliliğin kabul edilen bir yaşam tarzı olmaya bir adım daha yaklaşacağını ve onu suç haline getiren yasaların değişebileceğini umuyoruz” dedi.
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