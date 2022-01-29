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  4. Aynur Aydın'ın klibindeki cinsel fantezi sahneleri tartışma yarattı

Aynur Aydın'ın klibindeki cinsel fantezi sahneleri tartışma yarattı

29.01.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü Şarkıcı Aynur Aydın, yayınladığı son klibiyle sosyal medyanın diline düştü. "Bilmece" adını verdiği şarkısına klip çeken Aynur Aydın'ın kendisini tavana astırarak cinsel fantezi vurgusu yapması tepkiyle karşılandı.

Şarkıcı Aynur Aydın'ın yeni şarkısı "Bilmece" hayranlarıyla buluştu. Şarkı, Youtube'da kısa sürede 20 binin üzerinde izlenme aldı.

CİNSELLİK GÖNDERMESİ ÇOK KONUŞULDU

Aynur Aydın, klibinde kendisini tavana astırarak cinsel fantezi göndermesi yaptı. Bu klibi izleyenlerden bazıları beğenirken bazıları da tepki gösterdi. Twitter üzerinden açılan Aynur Aydın etiketi altına binlerce kişi tarafından tweet atıldı.

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AYNUR AYDIN'IN BDSM TEMALI KLİBİ TARTIŞMA YARATTI

BDSM NEDİR?

BDSM NEDİR?
BDSM tanımlamasının içinde yer alan B (bondage) ve D (domination), ilişkinin esaret-teslimiyet ve hakimiyet-baskı taraflarını yani köle ve efendiyi tanımlar. Köle teslim olan, efendi ise hakim olandır. Birinin diğerine teslim olması, bir çeşit zulümle mümkün olabilir.
Zulüm ise kölenin hareketlerinin kısıtlanması, efendinin baskı yapması ve her ikisinin de bundan memnuniyet duyması ile. Bu amaçla uygulanan yöntemler, fiziksel olarak bir aygıtla kısıtlamak ya da psikolojik olarak, bir cinsel deneyimin önemli bir parçası olan komutlarla kısıtlamak olabilir. Fiziksel acıyı içermez.
Tanımlamanın ikinci parçasını oluşturan sadizm ve mazoşizm, içinde fiziksel acıyı barındıran ilişki türünü ifade eder.
Cinsel olarak uyarılmanın ve hazzın, dövme-dövülme, aşağılama-aşağılanma, bağlama-bağlanma veya işkence etme-işkenceye maruz kalma şeklinde uygulanmasıdır. Sadistler ve mazoşistler, herkesin acı verici bulduğu faaliyetleri zevkli bulabilirler.
Sadomazoşistlerin çok geniş bir faaliyet skalası vardır. İçinde aşağılama, esaret, şaplak, çırpma, ısırma gibi daha pek çok eylemin yer aldığı senaryolarda, çeşitli seks oyuncaklarını da kullanarak değişik roller alırlar. Köle kuralları, güvenli sözcük seçimi yine ilişkinin başında planlanır
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Anahtar Kelimeler:
Aynur Aydın
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