Aynur Aydın'ın klibindeki cinsel fantezi sahneleri tartışma yarattı

Şarkıcı Aynur Aydın'ın yeni şarkısı "Bilmece" hayranlarıyla buluştu. Şarkı, Youtube'da kısa sürede 20 binin üzerinde izlenme aldı. CİNSELLİK GÖNDERMESİ ÇOK KONUŞULDU Aynur Aydın, klibinde kendisini tavana astırarak cinsel fantezi göndermesi yaptı. Bu klibi izleyenlerden bazıları beğenirken bazıları da tepki gösterdi. Twitter üzerinden açılan Aynur Aydın etiketi altına binlerce kişi tarafından tweet atıldı.

AYNUR AYDIN'IN BDSM TEMALI KLİBİ TARTIŞMA YARATTI

BDSM NEDİR? BDSM tanımlamasının içinde yer alan B (bondage) ve D (domination), ilişkinin esaret-teslimiyet ve hakimiyet-baskı taraflarını yani köle ve efendiyi tanımlar. Köle teslim olan, efendi ise hakim olandır. Birinin diğerine teslim olması, bir çeşit zulümle mümkün olabilir.

Zulüm ise kölenin hareketlerinin kısıtlanması, efendinin baskı yapması ve her ikisinin de bundan memnuniyet duyması ile. Bu amaçla uygulanan yöntemler, fiziksel olarak bir aygıtla kısıtlamak ya da psikolojik olarak, bir cinsel deneyimin önemli bir parçası olan komutlarla kısıtlamak olabilir. Fiziksel acıyı içermez.

Tanımlamanın ikinci parçasını oluşturan sadizm ve mazoşizm, içinde fiziksel acıyı barındıran ilişki türünü ifade eder.

Cinsel olarak uyarılmanın ve hazzın, dövme-dövülme, aşağılama-aşağılanma, bağlama-bağlanma veya işkence etme-işkenceye maruz kalma şeklinde uygulanmasıdır. Sadistler ve mazoşistler, herkesin acı verici bulduğu faaliyetleri zevkli bulabilirler.