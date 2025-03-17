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  4. Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! Görenler aynı şeyi söyledi

Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! Görenler aynı şeyi söyledi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.03.2025 14:35
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Sihirli Annem dizisindeki Eda rolüyle tanınan Defne Joy Foster’ın genç yaşta ölümü sevenlerini yasa boğmuştu. Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz, 15 yaşına geldi. Defne Joy Foster'ın oğlu'nun son haline yorum yağdı.

Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! Görenler aynı şeyi söyledi

Sihirli Annem dizisindeki unutulmaz Eda karakteriyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster, 2011 yılında astım krizine bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncu, geride henüz 2 yaşında olan oğlu Can Kılıç Solmaz’ı bırakmıştı. Şimdi ise Can’ın 15 yaşındaki hali, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Defne Joy Foster’ın vefatının ardından oğlu Can, babası İlker Yasin Solmaz ve üvey annesi Beyza Dankal ile birlikte büyüdü. İlker Yasin Solmaz, sosyal medya hesabından oğlunun son halini paylaşarak sevenlerine duygusal anlar yaşattı. Paylaşılan fotoğraflarda, Can’ın annesi Defne Joy Foster’a olan benzerliği dikkat çekti.

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Can Kılıç Solmaz’ın son hali, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takipçiler, “Annesinin kopyası”, “Genç bir delikanlı olmuş”, “Çok mutlu olsun” gibi yorumlarla Can’a destek verdi.
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BABASI YENİ BİR HAYAT KURDU

35 yaşında hayata veda eden Defne Joy Foster, İlker Yasin Solmaz ile evliydi ve bu evlilikten Can dünyaya gelmişti. Foster’ın vefatının ardından İlker Yasin Solmaz, anaokulu müdürü Beyza Dankal ile evlenerek yeni bir hayat kurdu. Can, üvey annesi ve babasıyla birlikte mutlu bir yaşam sürüyor.

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Defne Joy Foster
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