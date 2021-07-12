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Aynur Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? 'Kendimi hiç seksi bulmuyorum' çıkışıyla gündem oldu!

12.07.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, komedyen Sergen Devecinin Youtube platformunda sunduğu 'Daniska Show' adlı programın bu haftaki konuğu oldu. Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Aydın, sık sık yanlış anlaşıldığını vurguladı. Programda samimi açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı 'Kendimi hiç seksi bulmuyorum' çıkışıyla gündem oldu! Peki Aynur Aydın kimdir?

Konuk olduğu 'Daniska Show' adlı programda renkli dakikalar yaşanmasına neden olan Aynur Aydın, yine çarpıcı açıklamalar yaptı. Sergen Deveci'nin bu haftaki program konuğu olan Aydın, sosyal medya paylaşımlarının çarpıtıldığını ve bu nedenle sık sık yanlış anlaşıldığını belirtti. Programın ilerleyen dakikalarında 'Kendimi hiç seksi bulmuyorum' demesiyle adından söz ettirdi. Peki Aynur Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Aynur Aydın: "Ben kendimi hiç seksi bulmuyorum"

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, komedyan Sergen Deveci'nin Youtube platformunda sunduğu 'Daniska Show' adlı programına konuk oldu.
Her yaptığı, söylediği ve paylaştığı ile gündeme gelen ünlü şarkıcı, konuk olduğu programda yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YİNE GÜNDEM OLDU

YİNE GÜNDEM OLDU
Programda, sosyal medya paylaşımları üzerine yanlış anlaşılmalardan ve çarpıtma haberlerden bahseden Aydın, olanların çarpıldığını dile getirdi.

SÜTYENLİ POZU OLAY OLMUŞTU

SÜTYENLİ POZU OLAY OLMUŞTU
Daha evvel sütyenli pozları ile olay yaratan Aydın, Twitter paylaşımlarını başka tarafa çekildiğini söyleyerek konulara açıklık getirdi.

KENDİMİ SEKSİ BULMUYORUM

KENDİMİ SEKSİ BULMUYORUM
Deveci'nin ünlü şarkıcıya, böyle seksi ve çekici gözükmeyi sen mi istiyorsun demesi üzerine Aydın, böyle bir şey için çaba sarf etmediğinin altını çizerek 'Kendimi hiç seksi bulmuyorum' demesiyle herkesi şaşırttı.
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Aynur Aydın
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