Ayşegül Çınar'ın olaylı gecesi: Sevgilisi Furkan Çalıkoğlu adeta dehşet saçtı!

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi Furkan Çalıkoğlu dün gece dehşet saçtı. Çınar, sevgilisi Çalıkoğlu ile yemek yedikleri esnada bir tartışma yaşadı. Ardında kavgaya dönüşen tartışmaya müdahale etmek isteyen otel çalışanları ve 7 polisi elindeki bıçakla yaralayan Çalıkoğlu, 12 kişiye geceyi zehir etti. Çıkan arbede sonrası ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi karakolluk oldu.
Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu gözaltına alındı!
Bir dönem fenomen dizi Yasak Elma'da rol almasıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Ayşegül Çınar yine olaylı bir geceye imza attı.
OLAYLI GECE
Önceki gece sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile yemeğe çıkan ünlü oyuncu, sevgilisi ile bir tartışma yaşadı.
SEVGİLİSİ DEHŞET SAÇTI
Kısa süre sonra büyüyen tartışmaları kavgaya dönüştü. Yaşanılan olaya müdahale etmek isteyen 5 otel görevlisi ve 7 polis ünlü oyuncunun sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından bıçakla yaralandı.
12 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI
İçlerinde polis memurlarının da bulunduğu toplam 12 kişinin yaralandığı gecede Çalıkoğlu, adeta dehşet saçtı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Yaşanan olayın ardından ünlü oyuncu ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu gözaltına alındı.
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