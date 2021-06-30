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  4. Ayşegül Çınar'ın olaylı gecesi: Sevgilisi Furkan Çalıkoğlu adeta dehşet saçtı!

Ayşegül Çınar'ın olaylı gecesi: Sevgilisi Furkan Çalıkoğlu adeta dehşet saçtı!

30.06.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda adı uyuşturucu işlerine bulaşması ile gündeme gelen oyuncu Ayşegül Çınar dün gece Beyoğlu'nda bir otelin restoranında sevgilisi ile bir gerginlik yaşadı. Yaşanan gerginliğin kavgaya dönüşmesi üzerine ünlü oyuncunun sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, müdahale etmek isteyen 5 otel çalışanı ve 7 polisi elindeki bıçakla yaraladı. Olayın ardından oyuncu ve sevgilisi gözaltına alındı.

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi Furkan Çalıkoğlu dün gece dehşet saçtı. Çınar, sevgilisi Çalıkoğlu ile yemek yedikleri esnada bir tartışma yaşadı. Ardında kavgaya dönüşen tartışmaya müdahale etmek isteyen otel çalışanları ve 7 polisi elindeki bıçakla yaralayan Çalıkoğlu, 12 kişiye geceyi zehir etti. Çıkan arbede sonrası ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi karakolluk oldu.

Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu gözaltına alındı!

Bir dönem fenomen dizi Yasak Elma'da rol almasıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Ayşegül Çınar yine olaylı bir geceye imza attı.

OLAYLI GECE

OLAYLI GECE
Önceki gece sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile yemeğe çıkan ünlü oyuncu, sevgilisi ile bir tartışma yaşadı.

SEVGİLİSİ DEHŞET SAÇTI

SEVGİLİSİ DEHŞET SAÇTI
Kısa süre sonra büyüyen tartışmaları kavgaya dönüştü. Yaşanılan olaya müdahale etmek isteyen 5 otel görevlisi ve 7 polis ünlü oyuncunun sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından bıçakla yaralandı.

12 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI

12 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI
İçlerinde polis memurlarının da bulunduğu toplam 12 kişinin yaralandığı gecede Çalıkoğlu, adeta dehşet saçtı.

GÖZALTINA ALINDILAR

GÖZALTINA ALINDILAR
Yaşanan olayın ardından ünlü oyuncu ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu gözaltına alındı.
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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi
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