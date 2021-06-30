Ayşegül Çınar'ın olaylı gecesi: Sevgilisi Furkan Çalıkoğlu adeta dehşet saçtı!

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi Furkan Çalıkoğlu dün gece dehşet saçtı. Çınar, sevgilisi Çalıkoğlu ile yemek yedikleri esnada bir tartışma yaşadı. Ardında kavgaya dönüşen tartışmaya müdahale etmek isteyen otel çalışanları ve 7 polisi elindeki bıçakla yaralayan Çalıkoğlu, 12 kişiye geceyi zehir etti. Çıkan arbede sonrası ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi karakolluk oldu.