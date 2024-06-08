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  4. Sürpriz nikah... Arka Sokaklar'ın Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik evlendi! Sade ve şık gelinliği dikkat çekti

Sürpriz nikah... Arka Sokaklar'ın Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik evlendi! Sade ve şık gelinliği dikkat çekti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.06.2024 17:28
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Gamze Özçelik Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeynep Komiser karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Geçtiğimiz yıllarda meslektaşı Uğur Pektaş'tan boşanan Gamze Özçelik yeniden evlendi. Ünlü ismin sade ve şık gelinliği dikkat çekti.

Oyunculuğu bırakarak kurduğu dernekle tüm dünyada yoksul ve yardıma muhtaç insanlara el uzatan ünlü isim Gamze Özçelik paylaşımları ile dikkat çekiyor.

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Özçelik, fenomen dizi Arka Sokaklar'daki rolüyle biliniyor. Özçelik, dizide rol arkadaşı olan Uğur Pektaş'la geçtiğimiz yıllarda boşanmıştı.

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TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme gelen Özçelik, bu kez özel hayatı ile adından söz ettirdi.

2.sayfa'nın haberine göre, Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendi. Strik, TRT Belgesel’de ‘Ailenin Yeni Üyesi’ isimli programla tanınıyor.

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Özçelik'in sade şık gelinliği dikkat çekti. Çifte sosyal medyada "Tebrik" mesajları yağdı.

Vitrin


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Gamze Özçelik
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