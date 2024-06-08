Sürpriz nikah... Arka Sokaklar'ın Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik evlendi! Sade ve şık gelinliği dikkat çekti

Oyunculuğu bırakarak kurduğu dernekle tüm dünyada yoksul ve yardıma muhtaç insanlara el uzatan ünlü isim Gamze Özçelik paylaşımları ile dikkat çekiyor.

Özçelik, fenomen dizi Arka Sokaklar'daki rolüyle biliniyor. Özçelik, dizide rol arkadaşı olan Uğur Pektaş'la geçtiğimiz yıllarda boşanmıştı.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme gelen Özçelik, bu kez özel hayatı ile adından söz ettirdi.

2.sayfa'nın haberine göre, Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendi. Strik, TRT Belgesel’de ‘Ailenin Yeni Üyesi’ isimli programla tanınıyor.

Özçelik'in sade şık gelinliği dikkat çekti. Çifte sosyal medyada "Tebrik" mesajları yağdı.







