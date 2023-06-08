Babası tahta geçme hakkından feragat etti! Gözler kızına çevrildi... 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni kraliçe olabilir

Prens Emanuele Filiberto daha öncesinde İtalyan hükümetinin erkek varislerin ülkeye dönmesini yasaklamasının ardından 30 yılını sürgünde geçirdiğini söyleyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Yasağın 2002 yılında kaldırılmasıyla ülkesine dönen Prens Emanuele Filiberto tahta çıkma hakkında feragat ettiğini duyurdu.
The Telegraph'a konuşan Prens Filiberto, “Büyük bir zevkle istifa edeceğim ve kızımın benden daha iyi yapacağından emin olduğum rolü üstlenmesine izin vereceğim. Dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlar konusunda bizden daha bilgiler.” dedi.
50 yaşındaki Prens Filiberto, Londra Üniversitesi’nde politik bilimler ve sanat tarihi okuyan 19 yaşındaki kızı Vittoria’nın monarşiye yeni bir bakış kazandıracağını savundu. Vittoria görevi devraldığında, geçen yıl projelere neredeyse 1 milyon sterlin harcayan Savoy hanedanının hayır kurumlarını yönetecek.
1946 yılında yapılan referanduamla monarşiye son verilmiş olsa da Savoy Ailesi monarşiye geri dönme umutlarını bir an bile kaybetmedi.
Prensin babası Vittorio Emanuele, kraliyet soyunun yalnızca erkek varislere geçebileceği anlamına gelen Salic Yasası olarak bilinen cinsiyetçi eski geleneği değiştirdi. Bu sayede 19 yaşındaki kızı Vittoria’nın kraliçe adayı olarak açıklanmasının önü açıldı.
Instagram’da yaklaşık 80 bin takipçisi bulunan 19 yaşındaki kraliçe adayı Vittoria güzelliğiyle görenleri büyülüyor.