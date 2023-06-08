Babası tahta geçme hakkından feragat etti! Gözler kızına çevrildi... 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni kraliçe olabilir

Prens Emanuele Filiberto daha öncesinde İtalyan hükümetinin erkek varislerin ülkeye dönmesini yasaklamasının ardından 30 yılını sürgünde geçirdiğini söyleyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Yasağın 2002 yılında kaldırılmasıyla ülkesine dönen Prens Emanuele Filiberto tahta çıkma hakkında feragat ettiğini duyurdu.

The Telegraph'a konuşan Prens Filiberto, “Büyük bir zevkle istifa edeceğim ve kızımın benden daha iyi yapacağından emin olduğum rolü üstlenmesine izin vereceğim. Dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlar konusunda bizden daha bilgiler.” dedi.