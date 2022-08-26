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Babasından Sıla'ya sürpriz! Konser provası yaparken...

26.08.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlker Kaleli ile mutlu bir birlikteliği olan şarkıcı Sıla Gençoğlu, Covid-19 nedeniyle mola verdiği konserlerine devam ediyor. Sıla geçtiğimiz günlerde Ege turuna Didim konseriyle devam etti. Konser öncesi prova yapan Sıla, prova sırasında kendisini ziyarete gelen babasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü sanatçı Sıla; Bodrum, Çeşme, Marmaris, Altınoluk gibi yerlerde verdiği açık hava konserlerinin ardından planlanan Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserlerini iki hafta önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle ekim ayına ertelemek zorunda kalmıştı.

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Bodrum’daki evinde istirahat ederek sağlığına kavuşan ve tekrar sahnelere dönen Sıla'ya, Didim’de babası Şükrü Gençoğlu sürpriz yaptı.

"AKŞAM FIRTINA VAR"

Konser öncesindeki ses provasına katılan babası ile çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, "Babam da sürpriz yapıp, soundcheck’i bastığına göre bu akşam fırtına gibi geçecek." mesajını yazdı.

Ünlü anne-babaların ünlü çocukları

Türkiye'nin tanıyıp sevdiği ünlü isimlerinin çocukları da ebeveynlerinin izinden gitmeyi tercih etti.

FADİK SEVİN - SÖNMEZ ATASOY

FADİK SEVİN - SÖNMEZ ATASOY
Oynadığı cesur sahneler ile adından söz ettiren Fadik Sevin Atasoy da babasının izinden yürüyenlerden.

CEYDA - İSMAİL DÜVENCİ

CEYDA - İSMAİL DÜVENCİ
Canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin gözünde ayrı bir yer edinmeyi başaran Ceyda Düvenci, İsmail Düvenci´nin kızı.

DOĞA - AZİZ RUTKAY

DOĞA - AZİZ RUTKAY
Doğa Rutkay babasının izinden yürümeyi tercih eden yıldızlardan.

BERGÜZAR - TANJU KOREL

BERGÜZAR - TANJU KOREL
Bergüzar Korel, sahnelerin usta isimlerinden Tanju Korel'in kızı.

İLKER İNANOĞLU - FİLİZ AKIN

İLKER İNANOĞLU - FİLİZ AKIN
Yeşilçam´ın adından söz ettirmeyi başaran çocuk oyuncularından biri de İlker İnanoğlu...
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Anahtar Kelimeler:
sıla covid ele turu
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