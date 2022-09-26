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Babasının düğününde sağdıcıyla birlikte oldu! ''Haberi yok''

26.09.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Tiktok fenomeni, paylaştığı iki videodan oluşan gönderisiyle herkesi şaşkına çevirdi. Babasının düğününde, onun yakın bir arkadaşı olan sağdıcıyla ilişkiye girdiğini ve sonrasında yaşananları anlatan genç kadın herkesin ağzını açık bıraktı.

İşte o hikaye ve detayları:

ŞOKE ETTİ

ŞOKE ETTİ
“Babamın düğününde sağdıcıyla nasıl birlikte oldum” başlıklı iki bölümlük video dizisinde yaşananları anlatarak TikTok takipçilerini şoke eden sosyal medya fenomeni Stella Barey, babasının düğününde sağdıcı olmak için İsveç'ten gelen arkadaşıyla ilk kez tanışmıştı.

''BİLMİYORDUM''

''BİLMİYORDUM''
Montana'da gerçekleşen törene en yakın arkadaşıyla birlikte katılan 23 yaşındaki genç kadın, ''Babamın sağdıcısının İsveçli olduğunu biliyordum ama bu kadar seksi olduğunu bilmiyordum.'' diye konuştu.

KARŞILIKLI OLACAĞINI DÜŞÜNMEDİ

KARŞILIKLI OLACAĞINI DÜŞÜNMEDİ
Babasının sağdıcı olan adamdan çok etkilenmişti, ancak bu duygunun karşılıklı olacağına asla ihtimal vermediğini söyledi. Çünkü bu babasının düğünüydü ve arkadaşına böyle bir şey yapmak istemezdi. Ayrıca kendisi yeni bir mezunken adam bir risk fonu yönetiyordu.

DAVET ETTİLER

DAVET ETTİLER
Ancak aralarında bir etkileşim vardı ve uzun göz temasları kuruyorlardı. Düğün sonrası gerçekleşen eğlencede, işler ciddiye bindi. İsveçli adam ve babasının Stella'nın 4 yaşından bu yana tanıdığı bir arkadaşı, onu kaldıkları odaya davet ettiler.

TAKSİ BULAMADI

TAKSİ BULAMADI
Arkadaşıyla birlikte onlara eşlik eden Stella, sabaha kadar konuşup güldüklerini anlattı. Ancak arkadaşının uyuyakaldığını fark edince ve otele dönmek için taksi de bulamayınca, arkadaşının yanına kıvrıldı ve orada kalmaya karar verdi.
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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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