Babasının düğününde sağdıcıyla birlikte oldu! ''Haberi yok''

İşte o hikaye ve detayları:

ŞOKE ETTİ “Babamın düğününde sağdıcıyla nasıl birlikte oldum” başlıklı iki bölümlük video dizisinde yaşananları anlatarak TikTok takipçilerini şoke eden sosyal medya fenomeni Stella Barey, babasının düğününde sağdıcı olmak için İsveç'ten gelen arkadaşıyla ilk kez tanışmıştı.



''BİLMİYORDUM'' Montana'da gerçekleşen törene en yakın arkadaşıyla birlikte katılan 23 yaşındaki genç kadın, ''Babamın sağdıcısının İsveçli olduğunu biliyordum ama bu kadar seksi olduğunu bilmiyordum.'' diye konuştu.

KARŞILIKLI OLACAĞINI DÜŞÜNMEDİ Babasının sağdıcı olan adamdan çok etkilenmişti, ancak bu duygunun karşılıklı olacağına asla ihtimal vermediğini söyledi. Çünkü bu babasının düğünüydü ve arkadaşına böyle bir şey yapmak istemezdi. Ayrıca kendisi yeni bir mezunken adam bir risk fonu yönetiyordu.

DAVET ETTİLER Ancak aralarında bir etkileşim vardı ve uzun göz temasları kuruyorlardı. Düğün sonrası gerçekleşen eğlencede, işler ciddiye bindi. İsveçli adam ve babasının Stella'nın 4 yaşından bu yana tanıdığı bir arkadaşı, onu kaldıkları odaya davet ettiler.