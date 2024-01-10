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'Badem bıyık' göndermesi! Ali Koç ile Abdülkadir Selvi arasındaki FETÖ kavgasına Fatih Altaylı böyle dahil oldu! 'Sen neler yedin?'

10.01.2024 07:32 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçı öncesi Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi sonrası kendisini eleştirerek göndermede bulunan Abdülkadir Selvi'ye canlı yayında sert bir yanıt vererek 'Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış bir adamsın' demişti. Abdülkadir Selvi de bu çıkışa köşesinden yanıt vererek 'Ananas' göndermesi yapmıştı. Fatih Altaylı da konuya dahil oldu ve Abdülkadir Selvi'ye 'Bayılıyorum bu badem bıyıklılara' diyerek sert sözlerle yüklendi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finali iki takımın Atatürk fotoğraflı forma ve pankartla ısınmaya çıkmak istemesi nedeniyle iptal olmuştu. Gazeteci Abdülkadir Selvi, buradaki sorumluluğu Ali Koç'a yüklemişti. Karşılıklı atışmaların ardından Selvi, ananas göndermesiyle Ali Koç'a yüklenmişti.


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Abdülkadir Selvi - Ali Koç kavgasına öyle bir yerden girdi ki! 'Ananas yedi diyorsun kim bilir sen neler yedin?'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi sonrası kendisini eleştirerek göndermede bulunan Abdülkadir Selvi'ye canlı yayında sert bir yanıt vererek 'Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış bir adamsın' demişti. Abdül

FATİH ALTAYLI'DAN ABDÜLKADİR SELVİ'YE SERT GÖNDERME: KİM BİLİR SEN NELER YEDİN?

FATİH ALTAYLI'DAN ABDÜLKADİR SELVİ'YE SERT GÖNDERME: KİM BİLİR SEN NELER YEDİN?

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi Youtube kanalında yayınladığı videoda Ali Koç'a FETÖ göndermesi yapan Abdülkadir Selvi için sert ifadeler kullandı: 'Ali Koç'a FETÖ'cü demek dünyanın en alakasız şeyi bu adamın FETÖ ile ne ilgisi olabilir? Ananas geldi ananas yedi diyorsun ya kim bilir sen neler yedin?'

Bu içerik Mynet editörleri tarafından oluşturulmuştur.

'FETÖ ELEBAŞINA ÖVGÜLERİN VAR'

"Ali Koç ile Abdülkadir Selvi arasındaki FETÖ tartışmasını takip ettim. Gerçekten bunu söylemek bile ilginç ama kardeşim Ali Koç'un FETÖ ile ne işi olabilir? Abdülkadir Selvi tarafına baktığınızda ise bu kişinin Fetullah Gülen'e yazdığı övgüler arşivlerde var, geri dön hocam diye bağırmasını da hatırlıyoruz.

'MUSTAFA KOÇ ZİYARETE GETİRİLDİ'

'MUSTAFA KOÇ ZİYARETE GETİRİLDİ'

Ali Koç'a hem FETÖ'cü diyorsun hem gezici diyorsun karar ver! Ali Koç'un FETÖ ile alakası olduğuna dair bir kelime bile duymadım. Ali Koç'un abisi Mustafa Koç'un birçok iş adamı gibi Fetullah Gülen'e ziyarete götürüldüğünü biliyorum. Türkiye'deki iş adamlarının çoğu ziyarete getirildi. Mustafa Koç'un FETÖ ile ne alakası olabilir? İnançlı bir adamdı bunu hiçbir zaman şov haline getirmedi.



Ali Koç'a FETÖ'cü demek eşyanın tabiatına aykırı ama Abdülkadir Selvi bunu söylediği zaman insanların kafasında soru işareti oluyor, acaba mı oluyorlar. Zaten bunlar hem FETÖ taktikleri, soru işareti oluşturmak...

OLAY SÖZLER: 'BAYILIYORUM BU BADEM BIYIKLILARA!'

OLAY SÖZLER: 'BAYILIYORUM BU BADEM BIYIKLILARA!'

Selvi de bu şekilde saldırıyor, Ali Koç için bin tane eleştiri yapabilirim ama FETÖ'cü komik bir yakıştırma. Ananas ananas diyor, ya ananas hediye geldi diyorsun kim bilir sen neler yedin Abdülkadir Selvi! Bayılıyorum bu badem bıyıklılara ya! En ufak bir utanmaları olmadan herkese her şeyi söyleyebiliyorlar."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fatih Altaylı Abdulkadir Selvi fenerbahçe galatasaray maçı
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