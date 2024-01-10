'Badem bıyık' göndermesi! Ali Koç ile Abdülkadir Selvi arasındaki FETÖ kavgasına Fatih Altaylı böyle dahil oldu! 'Sen neler yedin?'

FATİH ALTAYLI'DAN ABDÜLKADİR SELVİ'YE SERT GÖNDERME: KİM BİLİR SEN NELER YEDİN?

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi Youtube kanalında yayınladığı videoda Ali Koç'a FETÖ göndermesi yapan Abdülkadir Selvi için sert ifadeler kullandı: 'Ali Koç'a FETÖ'cü demek dünyanın en alakasız şeyi bu adamın FETÖ ile ne ilgisi olabilir? Ananas geldi ananas yedi diyorsun ya kim bilir sen neler yedin?'

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'FETÖ ELEBAŞINA ÖVGÜLERİN VAR'

"Ali Koç ile Abdülkadir Selvi arasındaki FETÖ tartışmasını takip ettim. Gerçekten bunu söylemek bile ilginç ama kardeşim Ali Koç'un FETÖ ile ne işi olabilir? Abdülkadir Selvi tarafına baktığınızda ise bu kişinin Fetullah Gülen'e yazdığı övgüler arşivlerde var, geri dön hocam diye bağırmasını da hatırlıyoruz.