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  4. Badem Şekeri 5 filmi konusu nedir? Badem Şekeri 5 filmi oyuncuları kimler?

Badem Şekeri 5 filmi konusu nedir? Badem Şekeri 5 filmi oyuncuları kimler?

28.08.2021 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Badem Şekeri film serisinin beşinci filmi olan Badem Şekeri 5 filmi bugün televizyon ekranlarına geliyor. Sevilen filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki Badem Şekeri 5 filmi konusu nedir? Badem Şekeri 5 filmi oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

2017 yapımı olan ve Alper Saldıran, Burcu Özberk gibi başarılı isimlerin başrolünde yer aldığı Badem Şekeri 5 filmi bugün televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Sevilen filmin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Peki Badem Şekeri 5 filmi konusu nedir?

BADEM ŞEKERİ 5 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Badem Şekeri filmlerinde serinin beşincisi olan Badem Şekeri 5 filmi bugün televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Eğlenceli konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.
Ayşe düğün heyecanı sebebiyle olduğundan daha asabidir. Muhtar boş durmaz ve Doktor Mehmet'e bekarlığa veda hazırlar, tek sorunu Mehmet'in Ayşe'den korkmasıdır, bunu da halleden Muhtar hazırlıkları bitirerek Mehmet'e dere kenarında sofra kurmuştur ve eğlenmeye başlamışlardır. Bu durumu bozan her zamanki gibi Muhtar'ın oğlu Fikret olacaktır.
Doktora karşı mahçup olduğunu kendini affettirmek istediğini söyleyecektir. Doktor buna gerek olmadığını söylese de artık iş işten geçmiştir. Doktor Mehmet, Ayşe'nin telefonuyla uyanır bilmediği bir yerde uyanır ve olaylar başlar. Fikret'in yeni oyunu Ayşe ve Mehmet dahil bütün köylüyü içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır. Acaba Ayşe ve Mehmet kavuşmayı başarabilecek midir?

OYUNCULARI KİMLER?

OYUNCULARI KİMLER?
ALPER SALDIRAN MEHMET ATAY BURCU ÖZBERK BURCU ALTIN AKDOĞAN DAMLA DEBRE EYŞAN ÖZHİM AHMET KAYAKESEN HAYATİ AKBAŞ EFE DEPREM ESİN EDEN
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Anahtar Kelimeler:
FOX Alper Saldıran Burcu Özberk
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