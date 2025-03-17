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Mourinho'nun ipini çekti! Samsunspor maçı sonrası sert çıktı... "Devam edilmemeli" dedi, şans vermedi: "Galatasaray'a elenince anlatır artık"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
17.03.2025 11:06
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Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, dün Kadıköy'de kabus gibi bir gece yaşadı. Samsunspor maçında bırakılan 2 puan şampiyonluk hesaplarını zora soktu. Lider Galatasaray'la puan farkı 9'a çıkarken, bazı taraftarlar şimdiden isyan bayrağını açtı. Faturayı Jose Morinho'ya kesen yorumcu Serdar Ali Çelikler, Portekizli hocayla yolların ayrılması gerektiğini belirtirken, Türkiye Kupası'ndaki derbide de favorinin Galatasaray olduğunu savundu: "Elenince millete anlatır 'Yapı var' diye!"

Mourinho'nun ipini çekti! Samsunspor maçı sonrası sert çıktı... "Devam edilmemeli" dedi, şans vermedi: "Galatasaray'a elenince anlatır artık"

Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan ve son haftalardaki performansıyla hedefe kilitlenen Fenerbahçe, dün akşam beklemediği bir kayıp yaşadı. Kadıköy'de Samsunspor'u konuk eden sarı-lacivertliler sahadan 0-0 beraberlikle ayrılarak, şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE MOURINHO VAR

11 senelik şampiyonluk hasretini sona erdirmek için takımın başına geçen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, dün akşam yaşanan kayıp sonrası eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nden elenen ve Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşen Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları da zora girdi.

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9 PUANLIK FARK ŞAMPİYONLUK HESAPLARINI ZORA SOKTU

Her fırsatta yönetim ve teknik ekip şampiyonluğa olan inançlarını dile getirse de Galatasaray'ın maç fazlasıyla 9 puan önde olması, camiada "Şampiyonluk yine gitti" yorumlarına neden oluyor.

PORTEKİZLİ TEKNİK ADAMIN İPİNİ ÇEKTİ

Özellikle dün akşam Kadıköy'de bırakılan iki puan sonrası spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Alınan beraberliğin faturasını Mourinho'ya kesen Çeliker, Portekizli teknik adamla yolların ayrılması gerektiğini savundu.

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"MOURİNHO İLE DEVAM EDİLMEMELİ"

"Jose Mourinho önemli maçları çözemiyor. Ligin ilk yarısında ilk 6’daki takımlara karşı kazanamamıştı." diyen Çelikler, Neo Spor'daki yaında "Mourinho ile devam edilmemeli. Hem Mourinho hem Fenerbahçe takımı önemli maç çözemiyor" diye konuştu.

"GALATASARAY KUPADA FAVORİ"

Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'nin Galatasaray ile eşleştiğini hatırlatan Çelikler, Galatasaray'ın yüzde 51 favori olduğunu iddia etti.

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"ELENİNCE MİLLETE ANLATIR 'YAPI VAR' DİYE!"

Çelikler sözlerini çöyle bitirdi: "Türkiye Kupası'ndan da elenince millete anlatır 'Yapı var' diye!"

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José Mourinho Serdar Ali Çelikler fenerbahçe
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