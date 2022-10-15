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  4. Bakan Dönmez, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı:

Bakan Dönmez, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı:

15.10.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bir galeride patlamanın akabinde oluşan bir yangın söz konusu. Şu anda ekiplerimiz yangın ve orada oluşan karbonmonoksitin etkisini azaltmaya çalışıyorlar" - "10-11 işçi, yangının devam ettiği bölgede. 4-5 işçimizin de göçüklerin olduğu bölgede olduğunu değerlendiriyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesindeki patlamanın akabinde bir galeride çıkan yangının ve orada oluşan karbonmonoksitin etkisinin ekiplerce azaltılmaya çalışıldığını belirterek "10-11 işçi, yangının devam ettiği bölgede. 4-5 işçimizin de göçüklerin olduğu bölgede olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bölgede incelemelerini sürdüren Bakan Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamayı haber alır almaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla olay yerine geldiklerini anlattı.

Her vardiyada görevli olan tahlisiye ekiplerinin müdahaleye hemen başladığını aktaran Dönmez, "Yaralı olarak kurtarılanlar hastanelere sevk edilmiş, diğer arkadaşlarımızın da kurtarılması için çalışmalar süratle başlamıştı. Bu bölgeye yakın olan müesseselerimiz de diğer arama kurtarma ekipleri de Amasra Müessesesine gelmek suretiyle çalışmalara aktif olarak destek vermişlerdir." diye konuştu.

Madende arama kurtarma yapmanın özel tecrübe gerektirdiğini ifade eden Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer arama kurtarma faaliyetlerden oldukça farklı. Gerek TTK gerek kömür işletmeleri bu alanda sadece ülkemizde değil, dünyada hakikaten başarıyla anılan arama kurtarma ekiplerinden birisidir. Ancak bizim ilk değerlendirmelerimiz şunu gösteriyor. Patlama anıyla birlikte oluşan yüksek basınç ve sıcaklıkla arkadaşlarımızın maalesef bir kısmını olay yerinde kaybetmiş olduk. Şu anda 15 arkadaşımız işletmedeki maden ocağında, aramalar hala devam ediyor. Bir galeride patlamanın akabinde oluşan bir yangın söz konusu. Şu anda ekiplerimiz yangın ve orada oluşan karbonmonoksitin etkisini azaltmaya çalışıyorlar."

- "15 kişinin nerede olduklarını biliyoruz"

Arama çalışmasına katılan ekiplerin güvenli şekilde faaliyetlerini yürütmesi gerektiğini anlatan Dönmez, "O açıdan biraz daha sabırla beklemek durumundayız. Tüm yetkili arkadaşlarımız aşağıda maden ocağında bu çalışmaları yürütüyor. Şehitlerimize rahmet diliyorum, yakınlarına Allah sabır versin. Yaralılara da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, bir gazetecinin madende bulunan 15 işçinin yerlerinin tespit edilip edilmediğine ilişkin sorusu üzerine, "15 kişinin nerede olduklarını biliyoruz. Patlamanın olduğu yer aşağı yukarı belli, yerlerini biliyoruz. 10-11 işçi, yangının devam ettiği bölgede. Çok büyük yangın değil. Güvenli şekilde oraya girmek için yangının ve karbonmonoksit gazının bertaraf edilmesi gerekiyor. Bazı bölgelerde kısmı göçükler var. 4-5 işçimizin de göçüklerin olduğu bölgede olduğunu değerlendiriyoruz." cevabını verdi.

Bakan Dönmez, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı:

- "Bir galeride patlamanın akabinde oluşan bir yangın söz konusu. Şu anda ekiplerimiz yangın ve orada oluşan karbonmonoksitin etkisini azaltmaya çalışıyorlar" - "10-11 işçi, yangının devam ettiği bölgede. 4-5 işçimizin de göçüklerin olduğu bölgede olduğun

İçişleri Bakanı Soylu'dan Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Soylu'dan Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama

Bakanlar Soylu ve Dönmez, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı

Bakanlar Soylu ve Dönmez, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı

Bakanlar Soylu ve Dönmez, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı

Bakanlar Soylu ve Dönmez, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı

Bakanlar Soylu ve Dönmez, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı

Bakanlar Soylu ve Dönmez, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı

Bakanlar Soylu ve Dönmez, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı

Bakanlar Soylu ve Dönmez, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı

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