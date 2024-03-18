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    4. Bakan Fidan'ın 'Kurtlar Vadisi' sözleri salonu kahkahaya boğdu! Sosyal medya o caps'leri konuşuyor

    Bakan Fidan'ın 'Kurtlar Vadisi' sözleri salonu kahkahaya boğdu! Sosyal medya o caps'leri konuşuyor

    18.03.2024 11:15
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    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gençlerle buluşmasına Kurtlar Vadisi hakkındaki sözleri damgasını vurdu. Sosyal medyada kendisiyle ilgili caps'lerden söz açan Fidan, "Kaderimiz" diyerek durumu kabullendiğini dile getirdi.

    Hakan Fidan dün Bursa'da gençlerle bir araya geldi. Sosyal medyada Kurtlar Vadisi capsleriyle de sık sık gündem olan Fidan'ın söz konusu görsellere yorumu salondakileri güldürdü.

    Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
    Vitrin

    BAKAN FİDAN'DAN BOMBA 'KURTLAR VADİSİ' SÖZLERİ

    Hakan Fidan, 13 yıl boyunca sürdürdüğü MİT Başkanlığı görevinde kendini pek göstermiyordu.

    Dışişleri Bakanı olarak göreve başlamasının ardından gerek basın açıklamaları gerek diplomatik temaslarıyla Hakan Fidan kamuoyunda daha yakından tanınmaya başladı.

    Fidan son olarak dün Bursa'da "Gençlik Aşkıyla" programına katıldı.

    Fidan'ın gençlerle sohbetinde sosyal medyadaki kendisiyle ilgili Kurtlar Vadisi caps'leri hakkındaki açıklamasıyla salonda renkli anlar yaşandı.

    "Zaman zaman benle ilgili bazı caps'leri gösteriyorlar" diyen Fidan, Kurtlar Vadisi'yle ilgili çok fazla caps olduğunu belirtti.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hakan Fidan kurtlar vadisi
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