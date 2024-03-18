Bakan Fidan'ın 'Kurtlar Vadisi' sözleri salonu kahkahaya boğdu! Sosyal medya o caps'leri konuşuyor

Hakan Fidan dün Bursa'da gençlerle bir araya geldi. Sosyal medyada Kurtlar Vadisi capsleriyle de sık sık gündem olan Fidan'ın söz konusu görsellere yorumu salondakileri güldürdü.
Hakan Fidan, 13 yıl boyunca sürdürdüğü MİT Başkanlığı görevinde kendini pek göstermiyordu.
Dışişleri Bakanı olarak göreve başlamasının ardından gerek basın açıklamaları gerek diplomatik temaslarıyla Hakan Fidan kamuoyunda daha yakından tanınmaya başladı.
Fidan son olarak dün Bursa'da "Gençlik Aşkıyla" programına katıldı.
Fidan'ın gençlerle sohbetinde sosyal medyadaki kendisiyle ilgili Kurtlar Vadisi caps'leri hakkındaki açıklamasıyla salonda renkli anlar yaşandı.
"Zaman zaman benle ilgili bazı caps'leri gösteriyorlar" diyen Fidan, Kurtlar Vadisi'yle ilgili çok fazla caps olduğunu belirtti.