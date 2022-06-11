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Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

11.06.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: - "Yaşanılan hadisede maddi olarak kayıp yaşayan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Tabii ki can zayiatının olmaması en büyük tesellimiz" - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: - "Devletimiz, hemşehrilerimizin yanındadır, yaraları sarılacaktır. Sarılmaya başlanmıştır. Bu noktada Valilik emrine gerekli kaynak gönderilmiştir"

ERZİNCAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Erzincan'da selin meydana geldiği alanda incelemelerde bulunarak "Yaşanılan hadisede maddi olarak kayıp yaşayan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Tabii ki can zayiatının olmaması en büyük tesellimiz." dedi.

Kirişci, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Valisi Mehmet Makas ve diğer yetkililerle Erzincan'da 2 gün önce sel felaketinin yaşandığı mahallede incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Yıldırım ile Makas'tan bilgi alan Kirişci, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu aktardı. Can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Kirişci, "Yaşanılan hadisede maddi olarak kayıp yaşayan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Tabii ki can zayiatının olmaması en büyük tesellimiz. Mal bir şekilde yerine konur. Hükümetimizin, devletimizin gerek merkezi gerek yerel unsurlarımızın gayretli çabalarına biz de devlet su işleri olarak katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Kirişci, yaşanan felaketin iklim değişikliğini anlatan bariz bir örnek olduğunu söyledi. Bu tür olaylar yaşanmaması için herkesin meteorolojinin yaptığı uyarılara kulak asması gerektiğini dile getiren Kirişci, şöyle devam etti:

"Derdimiz tasamız vatandaşımızın acılarını, sıkıntılarını, yaşadıklarını bir an önce normale döndürmek. Tabii ki dikkat etmemiz gereken hususlar var. İklim değişikliği diyoruz ama iklim değişikliğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Ama Haziran'ın 10’un da yaşanan böyle bir hadise aslında iklimdeki değişikliği ortaya koyuyor. Vatandaşlar olarak daha dikkatli belki de meteorolojinin birtakım uyarılarına karşı daha teyakkuz halinde olmalıyız. Bunu da belirtmek istiyorum, vatandaşın yanındayız. Yaralarını sarmanın gayreti içerisindeyiz."

- "Devletimiz hemşehrilerimizin yanındadır, yaraları sarılacaktır"

Yıldırım da Ankara ve Erzincan'da yaşanan sel felaketleri sonrası devletin bütün imkanları seferber ettiğini aktardı. Bölgede 165 iş makinesinin görev yaptığını hatırlatan Yıldırım, "İki gün önce Erzincan’da Başpınar ve Kurutelek mahalleleri ile şehir merkezini etkisi alına alan sel felaketi yaşadı. Rabb'imize hamd ediyoruz can kaybı yok. Dolayısıyla kaybolan can geri gelmez ama kaybolan mal yerine konur. Bugün örneğin Ankara’da benzeri bir sel felaketi yaşandı. Orada can kaybımız vardı. Bir vatandaşımız vefat etti. Allah’tan rahmet diliyoruz ve Ankaralılara da geçmiş olsun diyoruz. Erzincanlı tüm hemşerilerimize de geçmiş olsun diyoruz." dedi.

Yıldırım, selin yönünü değiştirmek için DSİ'nin büyük bir iş yaptığını ve suların yerini değiştirerek meskun mahallelere gitmesini engellediğini söyledi. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Devletimiz hemşehrilerimizin yanındadır, yaraları sarılacaktır. Sarılmaya başlanmıştır. Bu noktada Valilik emrine gerekli kaynak gönderilmiştir. Bundan sonra bize düşen görev, sadece olay olduktan sonra hızlı hareket edip zararı azaltmak değil bu olay olmadan daha sorumlu davranacağız. Menfezlerin üzerini kapatmayacağız, köprülerin altına büz koymayacağız. Selin yatağı neredeyse o yatağın tertemiz olmasını sağlayacağız. Mümkün mertebe sel ağzına bina yapmayacağız. Bunlara dikkat edeceğiz. İnşallah bu çalışmalar acil müdahaleler tamamlandıktan sonra oturup bunların da planlaması elbette yapılması gerekiyor."

Yıldırım, selin meydana gelmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile diğer bakanlıkların da tüm imkanları seferber ettiğini dile getirdi. Yaraların çok hızlı bir şekilde sarılmaya başlandığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Evi yıkılan hasar gören, ahırıydı, deposuydu hasar gören 3-4 vatandaşımız var. Onların da her türlü zarar ziyanı tanzim edilecek. Genel anlamda oluşan zarar ziyan için devlet bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumda, gereği yapılacak. Tekrar geçmiş olsun diliyorum, Rabb'im böyle afetler ne Erzincan'ımıza ne de başka bölgelerimize göstermesin."

Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: - "Yaşanılan hadisede maddi olarak kayıp yaşayan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Tabii ki can zayiatının olmaması en büyük tesellimiz" - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: - "Devletimiz, hemşeh

Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

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