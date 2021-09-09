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Bakan Soylu selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

09.09.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Soylu selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerine devam etti.

Soylu, şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde çalışmaların devam ettiği dükkanları ziyaret etti. İlçede 11 Ağustos'tan beri ilk kez kurulan pazarı gezen Bakan Soylu, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Soylu, pazarcı kadının üzüm ikramını geri çevirmedi.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, esnafın taleplerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, temizlik çalışmalarında görev alan jandarma personeliyle de bir süre görüştü. Özverili çalışmaları dolayısıyla jandarmaya teşekkür eden Soylu, bu süreçte çok güzel iş çıkardıklarını kaydetti.

İncelemeler sırasında yolda karşılaştığı bir kadının çalışmalarda ne zaman sona gelineceğini sorması üzerine Bakan Soylu, İzmir'de deprem sonrası yapılan çalışmaları da hatırlatarak, "Burada da 1 yıl sonra inşallah evlerinize girmiş olacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle talimat verdi. İnşallah burası bambaşka, çok daha güzel olacak. Acılarımızı unutamayız ama şu çamuru temizleyip işleri bitiririz." dedi.

Bir binanın bodrum katının temizliğini yapan mini kepçe operatörünün fotoğraf çektirme talebini kırmayan Bakan Soylu'nun yanına geldiğini gören kepçe operatörü, "Sana helal olsun" diyerek teşekkür etti.

AFAD Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Soylu, son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Soylu selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

Bakan Soylu selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

Bakan Soylu selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

Bakan Soylu selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

Bakan Soylu selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

Bakan Soylu selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

Bakan Soylu selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

Bakan Soylu selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

Bakan Soylu selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

Bakan Soylu selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

Bakan Soylu selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

Bakan Soylu selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü
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Anahtar Kelimeler:
sel Bozkurt Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

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