Bakan Varank, Kırıkkale'de "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu: (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "CHP'nin Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Biz yerel yönetimleri kazandığımızda her çiftçiye bir tane traktör vereceğiz.' dedi. Verdiler mi? Hiç CHP'li belediyenin traktör dağıttığını gördünüz mü?” dedi.

Bakan Varank, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, Kırıkkale'nin Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ ve Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile savunma sanayinde önemli şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen MPT-76 milli piyade tüfeğinin Kırıkkale'de üretildiğine dikkati çeken Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakınız, bu ülke Osmanlı'nın son dönemleri de dahil olmak üzere Cumhuriyet tarihi boyunca dünyanın en güçlü ve en başarılı ordularından birisine sahip olmakla övündü ama bizim ordumuzun bir tane milli piyade tüfeği olmadı. Bizim ordumuz hep 2017 yılına kadar başkalarının lisanslarıyla üretilmiş ya da ithal edilmiş tüfekleri kullandı. Peki milli piyade tüfeği yapmak zor bir iş mi? Çok kolay bir iş. Yani bugün talaşlı imalat yapan bir firmaya gittiğinizde size çok rahat bu tüfeği üretir. Ama biz bu tüfeği niye yapamadık? Çünkü o tüfeği bu ülkede yaptırmadılar. Kökü dışarıda olan birileri hep bu projelere taş koydu, önüne set çekti. Sağlam ve kararlı bir irade lazım. İşte Cumhurbaşkanımız o iradeyi koydu, bunun gibi engellenen projeleri hayata geçirmeyi başardı. Onun için imkan olabilir, yatırımlar yapabilirsiniz ama o iradeniz olmadığında siz Türkiye'nin tam bağımsız olmasını sağlayacak işlere asla imza atamazsınız. Bu irade hamdolsun Cumhurbaşkanımız'da var."

Varank, savunma sanayi anlamında yaptıklarıyla gurur duyduklarını belirterek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak da bu alanlara özellikle Kırıkkale'ye de çok önem verdiklerini dile getirdi.

Kırıkkale'de bulunan 3 organize sanayi bölgesine şimdiye kadar 130 milyon lira destek sağladıklarını aktaran Varank, şöyle devam etti:

"Şu anda OSB'lerdeki 67 parselde 3 bin 500'e yakın vatandaşımız istihdam ediliyor. Tüm parsellerde üretime geçilmesiyle birlikte bu sayı inşallah 7 binleri bulmuş olacaktır. Yine Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde de Türkiye'nin ihtiyacı olan birçok silah, mühimmat, savunma sanayine dönük yüksek teknolojili ürünler, yazılım hatta basit çipler diyebileceğimiz üretimler de inşallah yapılacak. Buraya da ilgi artıyor. Firmalarımız buraya da inşallah yatırımlarını yönlendirmeye başladı. Yine burada bakanlığımız destekleriyle kurulan 2 sanayi sitesinde yaklaşık 1200 vatandaşımız istihdam ediliyor. Diğer taraftan TÜBİTAK'la, KOSGEB'le özel sektöre olan desteklerimizi devam ettiriyoruz. KOSGEB destek programlarıyla şu ana kadar güncel rakamlarla 60 milyon liranın üzerinde bir kaynağı işletmelerimize Kırıkkale'de kullandırdık. Yine TÜBİTAK aracılığıyla 652 projeye 68 milyon lira kaynak aktardık.

Son 20 yılda düzenlediğimiz 289 teşvik belgesiyle 7,1 milyar liralık yatırımın önünü açtık. Bu sayede inşallah 6 bin 700 vatandaşımız istihdam edilmiş olacak. Tabii Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle farklı bir ajandayı daha uhdemiz altına aldık. Bölgesel kalkınmadan sorumlu bakanlık konumuna geldik. Bu hususta da Ahiler Kalkınma Ajansı'mızda yerelin potansiyelini harekete geçirecek projeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz."

Kırıkkale'de bugüne kadar 164 projeye 37 milyon liraya yakın kaynak aktardıklarını belirten Varank, Delice Belediyesi Sanayi Sitesi ve Çelebi Süt İşleme Tesisi'ne destek verdiklerini ifade etti.

Farklı projeleri yerelde destekleyerek yerel kalkınmanın önünü açtıklarını belirten Varank, şunları anlattı:

"Yine KOP Bölge Kalkınma İdaresi ile özellikle küçük sulama projeleri başta olmak üzere, burada tarımın ve tarımsal üretimin önünü açacak işlere destek veriyoruz. KOP ile buraya 80 milyon liranın üzerinde bir kaynak aktardık. Yine SOGEP kapsamında 5 projeye 14 milyon lira kaynak aktardık. Hükümetlerimiz, baktığınızda bunların dışında da birçok desteği, hizmeti burada ortaya koydu. Bundan sonra da ortaya koymaya devam edecek. Tabii vatandaşlarımızın, milletimizin bize olan sevgisi, kara kaşımız, kara gözümüz için değil. Biz bu hizmetleri ve yatırımları yaptığımız için vatandaş bizi destekliyor ve emin olun biz, birileri gibi işkembeden sallamıyoruz. Yapamayacağımız işleri söz vermiyoruz."

CHP'nin, son yerel seçimlere büyük vaatlerle girdiğini aktaran Varank, şunları kaydetti:

"CHP'nin Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Biz yerel yönetimleri kazandığımızda her çiftçiye bir tane traktör vereceğiz.' dedi. Verdiler mi? Hiç CHP'li belediyenin traktör dağıttığını gördünüz mü? Görmediniz. Biz 20 yılda 1 milyon olan traktör sayısını 2 milyon traktöre çıkardık. Nasıl çıkardık? İşte verdiğimiz destekler, Ziraat Bankası üzerinden verdiğimiz kaynaklarla çıkardık. Böyle boş atıp tutarak bu işler olmuyor. Bakınız, Kılıçdaroğlu Urfa'da, 'Belediyeyi bize verin, bütün çiftçilerimize elektriği bedava vereceğiz.' dedi. Peki vatandaşlarımız buna inanıyor mu? Ben sordum, hiçbir vatandaşımız inanmıyor. Çünkü şu anda Adana, Mersin, Aydın, İzmir, Antalya CHP'de. Buralarda çiftçiler yok mu, var. Veriyor mu elektriği bedava, vermiyor."

- "Bir ülkenin siyasi bağımsızlığı, teknolojik bağımsızlığında gizli"

Vatandaşların kendilerine güvendiğini vurgulayan Bakan Varank, "Bakın, sosyal konut projesini ilan ettik. Hiçbir vatandaşımız da çıkıp 'Bunlar bu işi yapamaz.' demiyor. Ne diyorlar, 'Keşke daha çok üretseniz, biz de başvursak, buralardan faydalansak.' diyor. İşte bu güveni oluşturabilmek önemli. İnşallah bu güvenle yolumuza devam edeceğiz. Bir ülkenin siyasi bağımsızlığı, teknolojik bağımsızlığında gizli. Ülkemiz teknolojik anlamda dünyada önemli aktörlerden biri haline geldikçe uluslararası siyasette de Türkiye'nin pozisyonu her geçen gün güçleniyor." diye konuştu.

Bugün Türkiye'nin tarihin tam göbeğinde yer aldığını aktaran Varank, Ukrayna'daki tahıl krizinde kimsenin bu soruna yönelik bir çözüm üretemediğini belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki tarafla da konuşabilen tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Varank, tüm bunlara dünyanın şahit olduğunu anlattı.

- "Türkiye sevgisini artırıyoruz"

Türkiye'nin uluslararası alanda gücünün arttığına dikkati çeken Varank, konuşmasına şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Türkiye'ye her konuşmasında teşekkür ediyor. En son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gittiğimizde Cumhurbaşkanımız orada dünya liderleriyle bir araya geldi. Onların hepsini New York'taki Türk evinde ağırladı. Gelen her lider yaptığımız çabalar için teşekkür ediyor. 'Önümüzdeki dönemde nasıl beraber yol alabiliriz, nasıl beraber hareket edebiliriz, aman bu statünüzü kaybetmeyin, uluslararası ilişkilerdeki bu pozisyonunuzu kaybetmeyin, sizin ara buluculuğunuza çok ihtiyacımız var.' diyor. İşte bunlar dünden bugüne olan işler değil, 20 senede inşa ettiğimiz büyük ve güçlü Türkiye'nin neticeleri. Uluslararası arenada Türkiye sevgisini artırıyoruz. Bugün Afrika'da, Asya'da, Balkan ülkelerinde Türkiye en önemli oyunculardan bir tanesi ve buradaki insanlar bizi gerçekten yürekten seviyor."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, enflasyonla mücadelede önemli adımlar atıldığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Siz hiçbir iktidarın, 'Vatandaşımızın alım gücü zayıfladı. Biz senenin ortasında, temmuz ayında asgari ücreti güncelleyelim, asgari ücrete zam yapalım. Vatandaşlarımızın alım gücünü artıralım. Emeklilerimize, memurlarımıza, çalışanlarımıza ciddi bir zam verelim ki vatandaşlarımızın hayatları biraz kolaylaşsın.' dediğini duydunuz mu, duymadınız. Bakın, asgari ücret 1960'yı yıllardan beri var ama ilk defa bir iktidar vatandaşını düşünerek 'Bu böyle olmaz. Biz temmuz ayında asgari ücrete zam yapacağız.' dedi. Vatandaşımızın işini kolaylaştıracak adımları atıyoruz."

(Bitti)