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Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

23.06.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Altıeylül ilçesi 100. Yıl Teknik Lisesi Caddesi'nde seyreden Recep Timurlenk (55) idaresindeki 10 U 5475 plakalı motosiklet ile Cansu Çınarlı'nın (30) kullandığı 10 N 7999 plakalı otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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