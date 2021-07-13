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Barbaroslar dizisi ne zaman başlayacak? Barbaroslar oyuncuları kimlerdir?

13.07.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Barbaroslar" dizisi TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Dizide, Akdeniz'i Türk gölü haline çeviren Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatı işlenecek. Dizinin ilk fragmanı büyük yankı uyandırdı. Öte yandan dizide yer alan ünlü oyuncular da dikkat çekti. Peki Barbaroslar dizisi ne zaman başlayacak? Barbaroslar oyuncuları kimlerdir? İşte ayrıntılar...

"Barbaroslar dizisi ne zaman başlayacak?" , "Barbaroslar oyuncuları kimlerdir?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Barbaroslar dizisi TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Dizinin fragmanı seyirciler tarafından büyük ilgi topladı. İşte ayrıntılar...

Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor?

Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe, Barbaros dizisinde Barbaros Hayrettin Paşa'ya hayat verecek. Dizinin fragmanında Astepe'nin "Kardeş kardeşi karanlıkta koymaz" sözleri dikkat çekti.
Dizinin ilk fragmanındaki mekanlar, sahneler ve görsel efektler seyircilerin beğenisini topladı. Barbaroslar dizisinin 1 Eylül 2021'de yayın hayatına başlayacağı öngörülüyor.
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Barbaroslar dizisinde Oruç Reis'e hayat veriyor. Fragmanda Düzyatan'ın "İnsanoğlu 3 çeşittir; Bir krallar vardır, bir krallardan korkanlar, bir de kralları korkutanlar!" ifadeleri dikkat çekiyor.

BARBAROSLAR OYUNCULAR KİMLERDİR?

BARBAROSLAR OYUNCULAR KİMLERDİR?
* Engin Altan Düzyatan * Ulaş Tuna Astepe * İsmail Filiz * Yiğit Özşener * Yetkin Dikinciler * Batuhan Bayar * Melis Babadağ * Bahadır Yenişehirlioğlu * Gülcan Arslan * İshak Caner Topçu * Pelin Akil
Tarihi kurgu dizisi Barbaroslar'ın çekimleri için dünyaca ünlü yapımlardan yönetmenler getirildi. Mısırlı ödüllü yönetmen Adel Adeeb, "Black Sails", "Vikingler" ve "Homeland" gibi yapımların görüntü yönetmeni Maher Maleh ve Traian Aleksandrov Milenov de dövüş koreografı olarak getirildi.
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Anahtar Kelimeler:
TRT 1
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