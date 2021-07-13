"Barbaroslar dizisi ne zaman başlayacak?" , "Barbaroslar oyuncuları kimlerdir?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Barbaroslar dizisi TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Dizinin fragmanı seyirciler tarafından büyük ilgi topladı. İşte ayrıntılar...

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Barbaroslar dizisinde Oruç Reis'e hayat veriyor. Fragmanda Düzyatan'ın "İnsanoğlu 3 çeşittir; Bir krallar vardır, bir krallardan korkanlar, bir de kralları korkutanlar!" ifadeleri dikkat çekiyor.

Tarihi kurgu dizisi Barbaroslar'ın çekimleri için dünyaca ünlü yapımlardan yönetmenler getirildi. Mısırlı ödüllü yönetmen Adel Adeeb, "Black Sails", "Vikingler" ve "Homeland" gibi yapımların görüntü yönetmeni Maher Maleh ve Traian Aleksandrov Milenov de dövüş koreografı olarak getirildi.