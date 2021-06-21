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Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor? İşte Barbaroslar dizisi oyuncu kadrosu!

21.06.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT ekranlarında sık sık görmeye alışık olduğumuz tarihi dizilere bir yenisi daha ekleniyor. Yine TRT bir ekranlarında izleyici ile buluşan Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Engin Altan Düzyatan, Barbaroslar dizisi için anlaşma imzaladı. Barbaroslar dizisinin fragmanının yayınlanmasının ardından ise birçok kişi dizi hakkında araştırma yapmaya başladı. Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan ve Durul Taylan otururken, dizinin senaristliğini ise 3 kişi kaleme alıyor.

Masumlar Apartmanı, Uyanış Büyük Selçuklu, Teşkilat ve Gönül Dağı gibi birçok başarılı iş ortaya koyan TRT 1 kanalı, şimdilerde de yeni projesi olan Barbaroslar dizisi ile izleyicisini heyecanlandırıyor. Başrolde Engin Altan Düzyatan’ın yanı sıra Ulaş Tuna Aslantepe de bulunuyor. Barbaroslar dizisinde Barbaros Hayrettin Paşa’yı Ulaş Tuna Aslantepe canlandırırken, Barbaros Hayrettin Paşa’nın abisi Oruç Reis’e ise Engin Altan Düzyatan hayat veriyor.

TRT'den yeni tarihi dizi: Barbaroslar!

Son yıllarda tarih dizileri ile gündeme gelen ES Yapımcılık yine bomba gibi bir dizi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Denizcilik tarihimizde önemli yere sahip olan Barbarsoları anlatan dizi şimdiden oldukça merak edilmeye başlandı. Dizinin tanıtım fragmanı ise yayınlandı.
Dev yapımın yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca otururken başrollerinde başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan yer alıyor. Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu gibi oyuncular da dizide yer alacak.

Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor?

Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor?
Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatıldığı Barbaroslar dizisi için nefesler tutuldu. İlk fragmanı da paylaşıldı ancak yayın tarihine ilişkin kesin bir tarih verilmedi. Ancak Barbaroslar dizisinin Eylül ayında ekrana gelmesi bekleniyor.

Barbaroslar Oyuncu Kadrosu

Barbaroslar Oyuncu Kadrosu
Senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz'ın kaleme aldığı Barbaros dizisinin kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu'nun yer alacağı biliniyor.

Barbaroslar konusu

Barbaroslar konusu
Tarihi olayları ele alan Barbaros dizisi Osmanlı'nın ilk Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa'yı anlatacak. Dizide Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracak olan başrol oyuncularından biri Ulaş Tuna Astepe. Engin Altan Düzyatan ise Barbaros Hayrettin Paşa'nın ağabeyi olan Oruç Reis'i canlandıracak.
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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Engin Altan Düzyatan Ulaş Tuna Astepe
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