Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor? İşte Barbaroslar dizisi oyuncu kadrosu!

Masumlar Apartmanı, Uyanış Büyük Selçuklu, Teşkilat ve Gönül Dağı gibi birçok başarılı iş ortaya koyan TRT 1 kanalı, şimdilerde de yeni projesi olan Barbaroslar dizisi ile izleyicisini heyecanlandırıyor. Başrolde Engin Altan Düzyatan’ın yanı sıra Ulaş Tuna Aslantepe de bulunuyor. Barbaroslar dizisinde Barbaros Hayrettin Paşa’yı Ulaş Tuna Aslantepe canlandırırken, Barbaros Hayrettin Paşa’nın abisi Oruç Reis’e ise Engin Altan Düzyatan hayat veriyor.

TRT'den yeni tarihi dizi: Barbaroslar!

Son yıllarda tarih dizileri ile gündeme gelen ES Yapımcılık yine bomba gibi bir dizi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Denizcilik tarihimizde önemli yere sahip olan Barbarsoları anlatan dizi şimdiden oldukça merak edilmeye başlandı. Dizinin tanıtım fragmanı ise yayınlandı.

Dev yapımın yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca otururken başrollerinde başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan yer alıyor. Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu gibi oyuncular da dizide yer alacak.

Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor? Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatıldığı Barbaroslar dizisi için nefesler tutuldu. İlk fragmanı da paylaşıldı ancak yayın tarihine ilişkin kesin bir tarih verilmedi. Ancak Barbaroslar dizisinin Eylül ayında ekrana gelmesi bekleniyor.

Barbaroslar Oyuncu Kadrosu Senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz'ın kaleme aldığı Barbaros dizisinin kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu'nun yer alacağı biliniyor.