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Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor? Barbaroslar dizisi gerçek hayattan mı uyarlandı?

16.09.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında bu akşam Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi yayın hayatına başlayacak. Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerinde olduğu dizide pek çok başarılı isim yer alıyor. Dizinin çekildiği yer izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor? Barbaroslar dizisi gerçek hayattan mı uyarlandı? İşte ayrıntılar...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi bu akşam yayın hayatına başlıyor. Tarihi bir dönem dizisi olan dizinin çekim yeri ise merak konusu oldu. Peki Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor?

BARBAROSLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT 1 ekranlarında başlayacak olan Barbaroslar dizisinin çekim yeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Akdeniz'in Kılıcı, bu akşam yayın hayatına başlıyor. Bir çok ünlü ismin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi, konusu ile de dikkat çekiyor.
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da yapılmakta. İlk bölümüyle yayınlanan dizi için özel plato ve gemiler hazırlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi İstanbul'da ise Beykoz'da çekiliyor.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

DİZİNİN KONUSU NEDİR?
Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu almakta olan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini konu alacak.
Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başarmış olan Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa olmuştur.
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Anahtar Kelimeler:
TRT 1
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