Bartın Irmağı taşkın riskine karşı tarak gemileriyle balçıktan temizleniyor

Bartın'da 27 Haziran'da yaşanan sel afetinin ardından Bartın Irmağı'nın tabanının temizlenerek debisinin artırılması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait tarak gemileriyle balçık temizliği başlatıldı.

Yağışlarda suyun denize daha kolay deşarj edilmesi ve taşkın riskinin önlenmesi amacıyla Boğaz mevkisindeki köprüden liman ağzına kadar 2,5 kilometrelik alanda ırmak tabanını kaplayan balçık temizleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliğine bağlı "Kazar IV" ile "Dökü VI" tarak gemileri ile başlatılan çalışmalar, Bartın Irmağı'nın boğaz mevkisinde sürdürülüyor.

Kazıcı-yükleyici işlemi yapan Kazar IV gemisinde 3, ırmak tabanından çıkarılan balçığın depolandığı Dökü VI gemisinde 3 olmak üzere 6 mürettebatla yürütülen çalışmaların yaklaşık 6 ay sürmesi bekleniyor.

Bartın'da 28 Haziran'da etkili olan sağanak sonrası kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın farklı noktalarında taşkınlar meydana gelmiş, sel nedeniyle birçok iş yeri ile bazı binaların bodrum katları sular altında kalmıştı.