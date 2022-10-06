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Bartın Irmağı taşkın riskine karşı tarak gemileriyle balçıktan temizleniyor

06.10.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın Irmağı taşkın riskine karşı tarak gemileriyle balçıktan temizleniyor

Bartın'da 27 Haziran'da yaşanan sel afetinin ardından Bartın Irmağı'nın tabanının temizlenerek debisinin artırılması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait tarak gemileriyle balçık temizliği başlatıldı.

Yağışlarda suyun denize daha kolay deşarj edilmesi ve taşkın riskinin önlenmesi amacıyla Boğaz mevkisindeki köprüden liman ağzına kadar 2,5 kilometrelik alanda ırmak tabanını kaplayan balçık temizleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliğine bağlı "Kazar IV" ile "Dökü VI" tarak gemileri ile başlatılan çalışmalar, Bartın Irmağı'nın boğaz mevkisinde sürdürülüyor.

Kazıcı-yükleyici işlemi yapan Kazar IV gemisinde 3, ırmak tabanından çıkarılan balçığın depolandığı Dökü VI gemisinde 3 olmak üzere 6 mürettebatla yürütülen çalışmaların yaklaşık 6 ay sürmesi bekleniyor.

Bartın'da 28 Haziran'da etkili olan sağanak sonrası kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın farklı noktalarında taşkınlar meydana gelmiş, sel nedeniyle birçok iş yeri ile bazı binaların bodrum katları sular altında kalmıştı.

Bartın Irmağı taşkın riskine karşı tarak gemileriyle balçıktan temizleniyor

Bartın Irmağı taşkın riskine karşı tarak gemileriyle balçıktan temizleniyor

Bartın Irmağı taşkın riskine karşı tarak gemileriyle balçıktan temizleniyor

Bartın Irmağı taşkın riskine karşı tarak gemileriyle balçıktan temizleniyor

Bartın Irmağı taşkın riskine karşı tarak gemileriyle balçıktan temizleniyor

Bartın Irmağı taşkın riskine karşı tarak gemileriyle balçıktan temizleniyor

Bartın Irmağı taşkın riskine karşı tarak gemileriyle balçıktan temizleniyor

Bartın Irmağı taşkın riskine karşı tarak gemileriyle balçıktan temizleniyor

Bartın Irmağı taşkın riskine karşı tarak gemileriyle balçıktan temizleniyor

Bartın Irmağı taşkın riskine karşı tarak gemileriyle balçıktan temizleniyor

Bartın Irmağı taşkın riskine karşı tarak gemileriyle balçıktan temizleniyor

Bartın Irmağı taşkın riskine karşı tarak gemileriyle balçıktan temizleniyor

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Anahtar Kelimeler:
sel temizlik bartın irmağı taşkın ulaştırma ve altyapı bakanlığı

Bartın Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:20
Sabah
06:45
Öğle
12:44
İkindi
15:56
Akşam
18:33
Yatsı
19:52
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

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