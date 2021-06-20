Baş Belası’nın Nazlı’sı Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek nereli ve kaç yaşında?

Her Pazar ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Baş Belası dizisi, 20 Hazira Pazar günü ilk gölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin karakterlerinden biri olan Nazlı’ya da başarılı oyuncu Dilara Aksüyek hayat veriyor. Dilara Aksüyek, son olarak Arıza dizisinde Füsun karakterine hayat vermiştir. Peki Dilara Aksüyek kimdir?
Dilara Aksüyek kimdir?
Dilara Aksüyek, 24 Temmuz 1987 yılında Karşıyaka'da doğdu.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Tiyatro Bölümü’nde eğitimini tamamladıktan sonra izleyici karşısına ilk kez “Evlerden Biri” dizisindeki Filiz karakteriyle çıktı.
Daha sonra ise 2013 yılında başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterine hayat verdi.
Son olarak Arıza dizisinde rol olan başarılı oyuncu, günümüzde başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir’in yer aldığı Baş Belası dizisinde Nazlı karakterine hayat veriyor.
Yer Aldığı Diziler:
2012 - Evlerden Biri // 2013 - Merhamet // 2014 - Kadim Dostum // 2015 - Adı Mutluluk // 2015 - Muhteşem Yüzyıl: Kösem
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