Baş Belası’nın Nazlı’sı Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek nereli ve kaç yaşında?

Her Pazar ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Baş Belası dizisi, 20 Hazira Pazar günü ilk gölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin karakterlerinden biri olan Nazlı’ya da başarılı oyuncu Dilara Aksüyek hayat veriyor. Dilara Aksüyek, son olarak Arıza dizisinde Füsun karakterine hayat vermiştir. Peki Dilara Aksüyek kimdir?