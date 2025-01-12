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Başakşehir-Galatasaray maçında penaltı tartışması: VAR’dan gelen karar sosyal medyayı salladı! Atilla Karaoğlan...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.01.2025 19:55
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 devam ederken, dakikalar 27'yi gösterdiğinde sarı - kırmızılılar penaltı bekledi ancak hakem Atilla Karaoğlan, VAR'ı dinledikten sonra oyunu devam ettirdi. Yaşanan pozisyonun ardından Karaoğlan'ın bu kararı kısa süre içerisinde gündem oldu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanılan karşılaşmada dakikalar 27'yi gösterdiğinde hakem Atilla Karaoğlan'ın sarı - kırmızılılara çalmadığı penaltı, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

GÖZLER ATİLLA KARAOĞLAN'A DÖNDÜ AMA...

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Mücadelenin 27. dakikasında Başakşehir ceza sahasında tartışmalara yol açan bir pozisyon yaşandı. Galatasaray’ın sol kanattan geliştirdiği atakta, Mertens’in yaptığı ortayı ev sahibi ekipten Hamza Güreler karşıladı. Pozisyonun ardından sarı-kırmızılı futbolcular, Güreler'in elle oynama şüphesi nedeniyle hakem Atilla Karaoğlan’a itirazlarda bulundu. Ancak Karaoğlan, VAR’ı dinledikten sonra oyunu devam ettirme kararı aldı.

"PENALTI OLMALIYDI"

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Mücadeleyi anbean değerlendiren Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, "Top ayakla oynama mesafesinde, oyuncu risk alarak topa kafa ile müdahale etmeye çalışıyor, devamında top oyuncunun açık olan koluna temas ediyor. Bu pozisyon penaltı olmalıydı!"

Bu söz konusu karar kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Atilla Karaoğlan Başakşehir galatasaray
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