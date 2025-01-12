Başakşehir-Galatasaray maçında penaltı tartışması: VAR’dan gelen karar sosyal medyayı salladı! Atilla Karaoğlan...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanılan karşılaşmada dakikalar 27'yi gösterdiğinde hakem Atilla Karaoğlan'ın sarı - kırmızılılara çalmadığı penaltı, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

GÖZLER ATİLLA KARAOĞLAN'A DÖNDÜ AMA...

Mücadelenin 27. dakikasında Başakşehir ceza sahasında tartışmalara yol açan bir pozisyon yaşandı. Galatasaray’ın sol kanattan geliştirdiği atakta, Mertens’in yaptığı ortayı ev sahibi ekipten Hamza Güreler karşıladı. Pozisyonun ardından sarı-kırmızılı futbolcular, Güreler'in elle oynama şüphesi nedeniyle hakem Atilla Karaoğlan’a itirazlarda bulundu. Ancak Karaoğlan, VAR’ı dinledikten sonra oyunu devam ettirme kararı aldı.

"PENALTI OLMALIYDI"

Mücadeleyi anbean değerlendiren Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, "Top ayakla oynama mesafesinde, oyuncu risk alarak topa kafa ile müdahale etmeye çalışıyor, devamında top oyuncunun açık olan koluna temas ediyor. Bu pozisyon penaltı olmalıydı!"

Bu söz konusu karar kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem haline geldi.